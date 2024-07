Saalburg-Ebersdorf. Saale-Orla-Kreis: Das Sommer- und Lichterfest beginnt bereits am Donnerstagabend mit einer Überraschung.

Zwei Abende lang wird im Festzelt des Sommer- und Lichterfest auf dem Saalburger Burgplatz der Beamer angeworfen. Am Donnerstag präsentiert die örtliche Kirchgemeinde das Sommernachtskino mit einem Überraschungsfilm, der um 20 Uhr bei freiem Eintritt über die Leinwand flimmert. Am Freitag wünscht sich der Faschingsclub Saalburg gute Stimmung im Zelt, wenn beim Public Viewing des EM-Spiels Deutschland gegen Spanien mitgefiebert wird. Ab 17 Uhr kann sich bereits mit Speisen und Getränken versorgt und der beste Platz gesichert werden, kündigt Torsten Beck an.

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis