Plothen. Das Land der 1000 Teiche liegt auf einer Hochfläche des Thüringer Schiefergebirges mitten im Saale-Orla-Kreis.

Vogelgezwitscher, Fische ehemals 2000 Teiche, jetzt noch etwa 600, wurden ursprünglich von Mönchen zum Zwecke der Fischzucht angelegt. Sie sind mit einem teilweise vertikalen Grabensystem verbunden und werden nicht durch Quellwasser, sondern durch Niederschläge gespeist, daher der Name „Himmelsteiche“. An manchem Tag werden sie dank der Witterung diesem Namen mehr als gerecht. Denn egal ob blauer Himmel und kleine Wolken oder Regenstimmung - alles spiegelt sich in der Wasseroberfläche.

Das „Land der 1000 Teiche“ ist zu jeder Tageszeit faszinierend. Das Licht taucht jeden Teich in eine andere Färbung. Von reicht von leuchtendem Blau bis zu einem goldenen Schimmer. © Funke Medien Gruppe | Stephanie Rössel

