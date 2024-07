Ein Ausblick auf drei interessante Veranstaltungen im Oberland und Orlatal, für die man sich eher früher als zu spät anmelden sollte

Berufsorientierung in den Sommerferien

Die GGP Media GmbH in Pößneck lädt Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse am Donnerstag, 4. Juli, zu einem Tagespraktikum ein. Interessierte Mädchen und Jungen können mit dem Schülercollege der Industrie- und Handelskammer für Ostthüringen unter anderem die Berufe des Mediengestalters Digital und Print, Medientechnologen Druck und Fachinformatikers kennenlernen. Im praktischen Teil des Tages werden die Teenies unter Anleitung Gruß- und Geschenkkarten gestalten. Treffpunkt ist der Eingangsbereich der Großdruckerei in der Karl-Marx-Straße 24. Beginn ist um 8.45 Uhr und Feierabend um 14.30 Uhr. Die Eltern der Praktikanten können den Betrieb bei einem Rundgang kennenlernen. Es ist allerdings eine vorherige Anmeldung unter www.ihk-schuelercollege.de notwendig, wo es auch nähere Vorab-Informationen gibt.

Basispflegekurs der Diakonie und AOK in Gefell

Die Diakonie-Tagespflege Gefell und die AOK Plus legen ab 22. Juli ein Basispflegekurs für Angehörige pflegebedürftiger Frauen und Männer sowie Interessierte auf. „Nach einem Termin zum Kennenlernen werden rechtliche Grundlagen, gesetzliche Regelungen und Methoden in der Pflege besprochen“, heißt es in der Einladung zu diesem fünfteiligen Lehrgang mit Unterrichtseinheiten von jeweils zirka 90 Minuten.

Ramona Kleinhenz leitet die Diakonie-Tagespflege in Gefell. © CDU/JOERG-UWE JAHN | Jörg-Uwe Jahn

Den Kurs leiten Ramona Kleinhenz und Jennifer Schwiersch, die Chefin und ihre Stellvertreterin der Diakonie-Tagespflege Gefell. Es ist eine Anmeldung bis zum 15. Juli unter Telefon 036649/88360 oder per Mail an r.kleinhenz@diakonie-wl.de erforderlich.

Pößneck in den letzten Kriegs- und ersten Friedenstagen

Die Reihe der heimatgeschichtlichen Abende aus Anlass der 700-Jahr-Feier in Pößneck wird am 29. August mit einem Vortrag über „Pößneck im Jahr 1945“ fortgesetzt. Die Veranstaltung der Volkshochschule Saale-Orla findet im Stadtmuseums-Innenhof, bei höherem Interesse im Bilke-Saal statt und beginnt an dem Donnerstag um 17 Uhr. Es referiert Karl Ernst. Einem Ausblick zufolge, wird der Heimatkundler unter anderem über lokale Ereignisse der letzten Kriegstage, die Bombenangriffe auf die Stadt, die wechselnden Besatzungen, den Umgang mit Nationalsozialisten und „Herausforderungen bei der historischen Aufarbeitung des Themas“ sprechen.

Die Bombardierungsopfer-Grabanlage auf dem Oberen Friedhof in Pößneck. © OTZ | Marius Koity

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Wegen der begrenzten Zahl der Plätze ist allerdings eine Anmeldung unter Telefon 03663/488144 erforderlich.

