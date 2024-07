Schleiz. An diesem Wochenende gibt es im Fahrerlager Funktionsvorführungen alter und neuer Technik zu erleben.

Andreas Oertel vom Stammtisch des Lanz-Bulldog-Clubs Thüringen kann es kaum erwarten: Dieses Wochenende findet nach zwei Jahren wieder das Traditionstreffen für Traktoren, Ifa-Nutzfahrzeuge und Oldtimer im Fahrerlager auf dem Schleizer Dreieck statt. Andreas Oertel selbst wird mit seinem Lanz-Bulldog mit dabei sein, das besondere an dem Traktor: der Lanz-Bulldog ist nun 100 Jahre alt. Der immer noch fahrtüchtige Traktor wird einer von vielen Oldtimer-Fahrzeugen sein, die an diesem Wochenende auf dem Schleizer Dreieck nicht nur zur Schau gestellt, sondern auch bewegt werden. Denn bei der Brauchtumsveranstaltung mit Sonderschau ist neben einem großen Teilemarkt und Funktionsvorführungen auch eine Rundfahrt der Teilnehmer auf dem Schleizer Dreieck vorgesehen.

Los geht das Traditionstreffen zunächst am Freitag mit dem Anreisetag von 16 Uhr bis 20 Uhr. Auch am ersten Veranstaltungstag, Samstag, 6. Juli, können Interessierte mit ihren historischen Fahrzeugen noch in der Zeit von 7 Uhr bis 10 Uhr anreisen und sich anmelden. Ab 10 Uhr beginnt dann die Vorstellung der Fahrzeuge. Dabei ist auch eine Sonderschau von Eigenbautraktoren. Bei den folgenden Funktionsvorführungen wird sowohl historische Technik als auch moderne Land- und Forsttechnik präsentiert. Ebenso soll es eine Dreschvorführung geben. Für die kleinen Gäste unter den Oldtimerfreunden wird eine Kinder-Strohhüpfburg aufgebaut, zudem gibt es mehrere Kreativangebote.

Frühschoppen und weitere Funktionsvorführungen

Einen Höhepunkt bietet ab etwa 16 Uhr die Rundfahrt der Fahrzeuge auf dem Schleizer Dreieck. Der Veranstaltungssonntag beginnt um 7 Uhr mit einem Frühstück. Ab 10 Uhr wird dann zum Frühschoppen geladen. Wer am Samstag keine Zeit hatte, sich die Funktionsvorführungen und das Dreschen anzusehen, hat dazu noch einmal am Sonntag, ebenfalls ab 10 Uhr die Gelegenheit. Die Abreise am Sonntag erfolgt individuell.

