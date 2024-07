Veranstaltungen für junge Leute und die ganze Familie

Tagespraktikanten bei Gealan in Tanna willkommen

Die Gealan Tanna Fenster-Systeme GmbH in Tanna lädt Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse am Dienstag, 9. Juli, zu einem Tagespraktikum ein. Interessierte Mädchen und Jungen können mit dem Schülercollege der Industrie- und Handelskammer für Ostthüringen die Berufe des Industriemechanikers, des Kunststoff- und Kautschuktechnologen sowie des Maschinen- und Anlagenführers kennenlernen. Im praktischen Teil des Tages werden die Teenies eingeladen, ein Kunststoffprofil selbst herzustellen und zudem auf Fehlersuche an Maschinen zu gehen. Treffpunkt ist der Eingangsbereich des Betriebes im Gewerbegebiet Kapelle-Nord 23 in Tanna. Beginn ist um 8.45 Uhr und Feierabend um 14 Uhr. Den Kindern wird das Mittagessen gesponsert und die Eltern können den Betrieb bei einem Rundgang kennenlernen. Es ist allerdings eine vorherige Anmeldung unter www.ihk-schuelercollege.de notwendig, wo es auch nähere Vorab-Informationen gibt.

Spurensuche am Hohenwartestausee

„Versunkenes Land“ lautet das Leitmotiv einer Wanderung, zu welchem am Samstag, 6. Juli, eingeladen wird. Naturführerin Roswitha Leber geht mit den Interessierten unter anderem auf die Suche nach Mühlen und Dörfern, die einst mit der Entstehung des Hohenwartestausees verschwunden sind. Treffpunkt ist das Waldhotel am Stausee und los geht es um 10 Uhr. Nach der etwa dreieinhalbstündigen beziehungsweise rund sieben Kilometer langen Wanderung könne man im Waldhotel Thüringer Gastlichkeit genießen. Es wird um eine Anmeldung unter Telefon 036734/22268 oder unter der Mobilfunknummer 0172/6366001 gebeten.

Blick auf Preßwitzer Spitze am Hohenwartestausee. Das Dorf Preßwitz wurde 1938 kurz vor der Flutung evakuiert.

Marionettentheater auf Schloss Burgk

Am Sonntag, 7. Juli, wird im Rittersaal von Schloss Burgk das Märchen „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ aufgeführt. Die Geschichte vom Jungen in der Glückshaut wird ab 11 Uhr von Tobias Klug vom KlixKlaxKlugs-Theater Dresden in der Tradition böhmischer Marionetten-Haustheater gespielt. Die Mischung aus Marionetten, Masken, Handpuppen und Schauspiel mit Musik ist für Kinder ab vier Jahren geeignet und dauert zirka 45 Minuten. Für diese Veranstaltung der diesjährigen Märchensonntage auf Schloss Burgk ist eine vorherige Anmeldung unter Telefon 03663/400119 oder per E-Mail an museum@schloss-burgk.de erforderlich.

