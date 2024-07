Wissenswertes und zwei Veranstaltungstipps für das Oberland und Orlatal

Buspendelverkehr zum Lichterfest in Saalburg

Zum Sommer- und Lichterfest in Saalburg bietet die Stadt Saalburg-Ebersdorf in Zusammenarbeit mit dem Nahverkehrsdienstleister Kombus am Samstag, 6. Juli, einen Buspendelverkehr von Schleiz und Bad Lobenstein nach Saalburg und zurück an. Ab dem Bad Lobensteiner und dem Schleizer Busbahnhof starten die Busse jeweils um 18, 18.45, 19.30 und 20.15 Uhr. Zusteigen kann man unterwegs in Schönbrunn, Ebersdorf/Wartehalle, Zoppoten/Ratte und Pöritzsch sowie am Schleizer Landratsamt, am Oelschweg sowie an den Haltestellen Oschitz/Gewerbegebiet, Gräfenwarth und Kloster. Die Abfahrtzeiten der Rückfahrten in beide Richtungen sind jeweils 23.30, 0.07 Uhr und 1 Uhr ab Saalburg. Weitere Informationen sind unter www.saalburg-ebersdorf.de abrufbar, teilt die Kombus GmbH mit.

Sonderschau im Alfred-Ehrhardt-Haus in Triptis

Die aktuelle Sonderschau „Ernst Barlach - Fotografie und Film 1948/49“ des Alfred-Ehrhardt-Hauses in Triptis kann am Sonntag, 7. Juli, wieder besichtigt werden. Teil der Ausstellung sind ein zweiteiliger Streifen des Kunst- und Kulturfilmers Alfred Ehrhardt (1901-1984) über Leben und Wirken von Ernst Barlach (1870-1938) sowie meisterhafte Lichtbilder Ehrhardts mit ausgewählten Barlach-Skulpturen. Gäste sind in der Zeit zwischen 14 bis 17 Uhr willkommen.

Erzählcafé zu den Fleischer-Traditionen in Bad Lobenstein

Zu einem „Erzählcafé“ wird am Dienstag, 9. Juli, ins Regionalmuseum Bad Lobenstein eingeladen. Ab 14.30 Uhr stehen die ortsansässigen Fleischer-Traditionen im Mittelpunkt. „Anlässlich unserer Ausstellung zum Lobensteiner Fleischerhandwerk möchten wir Ihre Erinnerungen aufschreiben“, richtet das Kultur- und Tourismusamt der Stadt Bad Lobenstein an die Kurstädter. „Wie war es früher? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte!“, so der Aufruf. Erste ehemalige Fleischer oder Angehörige hätten sich schon angemeldet. Nähere Vorab-Informationen gibt es bei Bedarf unter Telefon 036651/2492.

Weitere aktuelle Meldungen finden Sie hier und hier.

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis