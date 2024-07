Crispendorf. In der heimlichen Hauptstadt von Schleiz rockt am Wochenende der Sommerfasching.

Wer am kommenden Samstag richtig was erleben möchte, der sollte von der Crispendorfer Brie naschen. Denn die macht Mut und passt genau zu „Vampire, Werwölfe und Co – gruselig wird‘s zur Faschingsshow“, die es auf der Crispendorfer Festwiese zu feiern gibt. Los geht es am Rost und der mystischen FCC-Bowle-Bar ab 18.30 Uhr. Das Showprogramm – schaurig, sexy und doch kindgerecht – beginnt um 20 Uhr. „Unser Sommerfasching hat nicht den typischen Karneval- und Faschingscharakter, es ist die güldene Essenz vom Besten, was wir in der diesjährigen Session geschaffen haben. Unser Programmminister Jan Steinmark hat keine Mühen gescheut, aus unseren Galaabenden ein legendäres Programm zum Sommerfasching zu formen“, verspricht André Grau, Präsident vom Faschingsclub Crispendorf.

Epische Geschmäcke an der FCC-Bowle-Bar

Etwa eine bis anderthalb Stunden geht die Show, bei der Skelette mit ihren Knochen wackeln und Hexen die Zuschauer verzaubern. Theresa und Jens Läsker an der FFC-Bowle-Bar verzaubern die Gäste zudem mit der Wildberry-Lillet-Bowle „Vampirblut“ , der Caipirinha-Bowle „Geisterstunde“, der Aperol-Spritz-Bowle „Zombie-Lady“ oder der Sex-on-the-beach-Bowle „Sexy Hexi“. Für die furchtlosen Kinder unter den Gästen mixen die beiden Cocktail-Dompteure die Kinderbrie „Kleine Hexe“ und die ebenfalls alkoholfreie Wildberry-Bowle „Monsterspaß“. Zudem gibt es flüssiges Glück von der Rosenbrauerei und natürlich wird vom Kleintierzüchterverein Schmackhaftes auf dem Rost kredenzt. Der Eintritt zum Crispendorfer Sommerfasching auf der Festwiese am Feuerwehrgerätehaus ist frei. Nach dem Programm lädt DJ SeBass zum Tanz.

Wie sexy Skelette mit ihren Knochen wackeln können, gibt es beim Sommerfasching an der frischen Luft zu erleben.

