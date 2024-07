Vorschläge für einen neuen Benefizkalender sind noch willkommen

In Ranis wird am nächsten „Blickpunkte“-Kalender gearbeitet. Dieser soll zum einen Burg Ranis mit allen denkbaren Vorder- und Hintergründen zeigen, zum anderen Spenden für das Burgmuseum einzuwerben. „Die Planung läuft auf Hochtouren“, teilt Museumsmitarbeiterin Josephine Schubert mit, die das Projekt gemeinsam mit Burgverwalterin Susanne Wündsch betreut. „Der 2025er Kalender wird in der üblichen Größe im November, also pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, vorliegen“, sagt sie. Dreizehn Motive sollen die Interessierten durchs Jahr führen – für jeden Monat ein Bild und dazu ein Titelbild.

Etliche Betrachtungen der Burg aus allen vier Jahreszeiten und verschiedenen Himmelsrichtungen stehen schon zur Auswahl, für einzelne Monate seien Bilder aber noch willkommen, richtet Josephine Schubert nicht nur an Berufs- und Freizeitfotografen aus Ranis und Umgebung, sondern auch an Urlauber mit ihrem Blick von Außen. Unverbindliche Vorschläge für den Benefizkalender seien per Mail an museumspaedagogik@stadt-ranis.de oder schlossverwaltung@burgranis.de willkommen und sollten so schnell wie möglich eingereicht werden.

Mittel für die Museumspädagogik und für Sonderausstellungen

Es ist der fünfte Burg-Benefizkalender in Folge. Die bedarfsorientierte Auflage sei von Jahr zu Jahr unterschiedlich, allerdings stets im dreistelligen Bereich gewesen. Das ehrenamtliche Projekt habe bislang jährlich Reinerlöse beziehungsweise Spenden in Höhe von um die 1000 Euro generiert. Diese zusätzlichen Mittel werden in der Museumspädagogik und bei Sonderausstellungen eingesetzt, gegebenenfalls auch für Öffentlichkeitsarbeit verwendet.

Das Museum Burg Ranis ist zurzeit von Mittwoch bis Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen für Gruppen sind möglich, müssen aber unter Telefon 03647/505491 oder der Mobilfunknummer 0174/2861386 vorangemeldet beziehungsweise vereinbart werden.

