Es ist kalt? Es regnet? Der Bachwiese in Stelzen tut das keinen Abbruch. Sie lässt bei jedem Wetter die Musik erklingen, auch wenn keiner auf der Wiese sitzt und zuhört.

Zu Ehren des großen deutschen Komponisten und Organisten Johann Sebastian Bach (1685-1750) werden bis Sonntag, 7. Juli, alle Werke von einschlägigen CDs inmitten der Natur zu Gehör gebracht. Die Lautsprecher sind versteckt hoch oben in Bäumen.

Der Blick der Zuhörer, sofern sie sich nicht vom Wetter dieser Tage abschrecken lassen, kann sich der lieblichen Landschaft widmen und bis zum Horizont reichen. Wenn die Stelzenfestspiele bei Reuth vorbei sind, beginnt für die Liebhaber der Bachmusik erst der Höhepunkt – die Bachwiese, auf welcher zwischen Himmel und Erde die Musik besonders schön klingt.

Zeittafel im Internet für den gezielten Besuch

Alle Werke sind auf einer Zeittafel auf der Wiese aufgelistet. Einen Eindruck kann man sich auch im Internet unter www.stelzenfestspiele.de/downloads/programme/bachwiese.pdf verschaffen.

Das Gesamtwerk Johann Sebastian Bachs wird nonstop abgespielt und wer sich dieses Erlebnis gönnen will, kommt also nie zu früh oder zu spät. Kenner wissen allerdings, dass die schönsten Stücke abends erklingen, wenn die Sonne langsam untergeht. Am Freitag ist beispielsweise die Johannes-Passion (19.36 Uhr) und am Samstag die Matthäus-Passion (19.01 Uhr) zu hören. Den Abschluss macht die Messe in h-Moll am Sonntag, 7. Juli, um 19.58 Uhr.

