Schleiz. Das Open Air Oettersdorf wirft seinen Schatten voraus: Ein Rückblick und Ausblick mit Dirk Pasold

Seit mehr als drei Jahrzehnten ist das kleine Oettersdorf bei Schleiz die Austragungsstätte „eines der buntesten Musikfestivals Deutschlands“, so die Veranstalter. Bunt wird am zweiten Juliwochenende nicht nur das Ambiente, sondern vor allem das Programm, heißt es in einem Ausblick.

Blues-, Folkrock-, Folkpunk-, Weltmusik-, Surf- und Rockbands sowie Liedermacher sorgen an den drei Tagen vom 12. bis 14. Juli für einen abwechslungsreichen Ohrenschmaus, lautet das Versprechen des veranstaltenden Rockclubs Oettersdorf. „Diese musikalische Vielfalt spiegelt auch das Publikum wieder. Was dieses vereint, ist die Freude, Live-Musik zu erleben, zu tanzen, zu feiern - einfach mal die Seele baumeln zu lassen und unter Gleichgesinnten zu sein“, so die Einladung.

Ein paar Jugendliche hatten einst eine Idee

„Die Idee, ein Festival zu organisieren, hatten damals ein paar Jugendliche des Dorfes“, heißt es in einem Rückblick von Dirk Pasold. „Ein paar Bands einladen, Bier verkaufen und einfach miteinander Spaß haben“, das sei der Plan gewesen. Entwickelt habe sich ein internationales Festival. Und die einstigen Jugendlichen seien gestandene Erwachsene, „die trotz alledem noch so verrückt sind, die Tradition weiterzuführen“, so Dirk Pasold. „Tausende Musiker fanden in den letzten Jahren stets ein begeistertes Publikum“, fasst er zusammen. Und: „Das Einzigartige des Open Air Oettersdorf ist die Rezeptur, der Musikmix.“

Diese Botschaft des 30. Oettersdorf Open Air von 2022 gilt auch in diesem Jahr. © Peter Cissek | Peter Cissek

Zu rechnen sei in diesem Jahr beispielsweise mit Kultbands wie Kirsche & Co. oder Kurz & Lang. Die Blueser könnten sich auf Engerling und die argentinische Solistin Vanesa Harbek mit ihrer Band freuen. Lieder des unvergessenen Gerhard Gundermann präsentiere Die Seilschaft. Erstmalig dabei sei die Band Magic Mumble Jumble, „welche das Publikum bei mitreißender Weltmusik, Indie und Folkpop schweben und abtanzen lassen“ werde, so die Veranstalter. Auch lokale Bands werden auftreten, zum Beispiel Drink some Dudes und Jamareah. Rund zwanzig Namen enthält das Plakat.

Kinderprogramm am Festivalsamstag

Für die kleinen Gäste gibt es am Festivalsamstag ab 10 Uhr traditionell ein Kinderprogramm, dieses Jahr mit Doc Mac Dooleys Elfenstunde. Auftakt am Freitag, 12. Juli, ist ab 17.30 Uhr, in den Festivalsonntag wird ebenfalls ab 10 Uhr gestartet.

Shawue sind auch in diesem Jahr beim Open Air ins Oettersdorf dabei. © OTZ | Simone Zeh

„Übrigens“, sagt Dirk Pasold noch. „Auch wenn alles zurzeit gefühlt teurer wird: Wir behalten unsere Preise der Vorjahre unverändert.“

Nähere Informationen gibt es unter www.wotufa.de. Vorverkaufskarten gibt es unter anderem bei Motorradbekleidung Hartelt in Schleiz sowie online unter www.ticket69.de.

