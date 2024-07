25 Sängerinnen und Sänger erfahren einmal mehr, dass Sprachbarrieren von der Musik aufgehoben werden können

Wieder einmal konnte der Bad Lobensteiner Chor Dreiklang erleben,wie Musik verbindet und über Landesgrenzen hinaus verstanden wird. 25 Sängerinnen und Sänger mit Chorleiterin Elke Grimm sowie sechs ihrer treuesten Fans machten sich vom 27. Juni bis 1. Juli mit dem Bus auf den Weg nach Italien, um am Festival Internationale di Canto Corale Verone Garda Estate teilzunehmen. Gemeinsam mit dem spanischen Coral Corremon de l’ Orfeo Valencia Infantil und dem italienischen Chor Singtonia aus Torino gaben die Bad Lobensteiner an vier Abenden in Kirchen der Orte Montichiari, Pozzo, Breganze und San Bortolo delle Montagne mit dem jeweils dort aktiven Chor Konzerte, die großen Anklang beim Publikum fanden.

Der Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Alle wichtigen Informationen aus dem Saale-Orla-Kreis, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sonne, warme, fast schon tropische Temperaturen, das italienische Eis und eine hervorragende Organisation von Seiten der Italiener sowie großes fahrerisches Geschick von Matthias Keim aus Wurzbach durch so manche Engstelle machten diese Reise zu einem besonderen Erlebnis. Die Nachricht, dass die Hauptorganisatorin auf dem Weg von Graz zu diesem Event tödlich verunglückte, überschattete allerdings diese Veranstaltung. Ihr zu Ehren wurde das von allen Chören einstudierte und zum Abschluss eines jeden Konzertes gemeinschaftlich gesungene Lied „Signore delle Cime“ gewidmet. Nicht nur das Publikum, auch alle mehr als 100 Sänger hatten dabei Gänsehaut.

Konzerte und Rahmenprogramm

Obwohl die Konzerte natürlich im Fokus standen, genossen die Sänger und Sängerinnen das gebotene Rahmenprogramm in vollen Zügen. Verona mit seiner berühmten Arena, Vicenza mit dem noch älteren Teatro Olimpico, Bootsfahrt auf dem Gardasee und die Fahrt durch die Berge nach San Bortolo gehörten ebenso dazu wie die tolle Abschlussfeier in diesem 300 Einwohner zählenden Dorf in 918 m Höhe. Hier hatte scheinbar jeder Einwohner mit geholfen, dass alle Mitwirkenden und Gäste bestens mit Essen und Trinken versorgt wurden. Zur Begrüßung wurden drei ohrenbetäubende Böllerschüsse aus Handkanonen von drei jungen Männern in traditionellen Uniformen abgegeben. Im Festzelt fielen dann die Sprachbarrieren und spontan sangen alle gemeinsam und hatten viel Spaß. Diese Veranstaltung hat einmal mehr gezeigt: Reisen bildet und Musik öffnet die Herzen.

Ehrung für die Chorleiterin Elke Grimm. © OTZ | Chor Dreiklang Bad Lobenstein

Der Chor Dreiklang Bad Lobenstein ist immer wieder auf der Suche nach intessierten Sängerinnen und Sängern. Die Frauen und Männer um Chorleiterin Elke Grimm würden sich vor allem über Verstärkung durch Bass- und Tenorstimmen freuen.

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis