Veranstaltungstipps für die ganze Familie, spezielle Betroffenheiten und Interessierte an gediegener Unterhaltung

Am Wochenende rollt die Ferienlandeisenbahn

Am Wochenende 6./7. Juli rollt in Crispendorf wieder die Ferienlandeisenbahn. Ob Regen, Sonne oder Wind, die Lok „Crispi“ traut sich bei jeder Witterung vor den Schuppen. Am Samstag ist die Ferienlandeisenbahn zwischen 14 bis 18 Uhr und am Sonntag zwischen 10 Uhr bis 18 Uhr unterwegs. Im Abstand von bis zu 20 Minuten gibt es die bei Jung und Alt beliebten Rundfahrten durch das sommerliche Tal der Wisenta bei Crispendorf. Wenn es die Witterung zulässt, wird auch die Hüpfburg der Ferienlandeisenbahn aufgebaut sein. Die Ferienlandeisenbahn Crispendorf ist eine der ehemaligen Pioniereisenbahnen der DDR und wird heute durch ehrenamtliche Mitglieder des Vereines Ferienlandeisenbahn Crispendorf betrieben.

Tinnitus-Selbsthilfe in Blankenstein

Im Blankensteiner Wanderstützpunkt treffen sich regelmäßig Tinnitus-Betroffene aus den Bereichen Plauen, Hof und Bad Lobenstein, aber auch der weiteren Umgebung zu einem Selbsthilfe-Stammtisch. Am Samstag, 6. Juli, stehen ab 11.30 Uhr wieder Fragen und Antworten rund um den Umgang mit den chronischen Geräuschen im Ohr in Beruf und Alltag im Mittelpunkt. Es ist keine Voranmeldung notwendig. Der Stammtisch findet ein- bis zweimal pro Monat im Wechsel in Blankenstein am Rennsteig, Hof an der Saale oder Syrau im Vogtland statt. Nähere Vorab-Informationen sind unter www.tinnitushilfe.info zu finden.

Intensive Erfahrungen und große Glücksmomente

Am 19. Juli gastieren Katrin Sass und Rainer Oleak mit ihrem Programm „Am Wasser“ in Neustadt. Es handele sich um eine „musikalische Autobiografie voller Höhen und Tiefen, intensiver Erfahrungen, wilder Stürme und großer Glücksmomente“, die an dem Freitag ab 19.30 Uhr im Augustinersaal zu Gehör gebracht wird. Die Schauspielerin Katrin Sass, bekannt aus Filmen wie „Good bye, Lenin“ oder Fernsehserien wie „Der Usedom-Krimi“, kennt wohl jeder. Auf der Bühne steht sie gemeinsam mit dem Filmmusikkomponisten und Pianisten Rainer Oleak, der laut Konzerteinladung schon mit Manfred Krug, Armin Müller-Stahl und den Puhdys gearbeitet hat. Vorverkaufskarten gibt es in der Neustädter Touristinformation. Das Konzert findet im Programm des Neustädter Musiksommers 2024 statt.

