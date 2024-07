Wo Gäste willkommen sind und für welche hirnlose Tat die Ermittler der Polizeiinspektion Saale-Orla jetzt Zeugen suchen

Im Remptendorfer Ortsteil Weisbach wird am kommenden Wochenende das diesjährige Dorffest gefeiert. Am Freitag, 5. Juli, gibt es ab 21 Uhr zum zwölften Mal „Local Beats“, wie es in der Einladung heißt. Am Samstag, 6. Juli, steigt ab 19.30 Uhr die Dorfmeisterschaft im Tischkegeln, die ab 20.30 Uhr in eine 80er-/90er-Jahre-Party übergeht. Am Sonntag, 7. Juli, wird ab 14.30 Uhr mit den Waldspitzbuben gefeiert und zum Familientag gehören unter anderem auch Zeitvertreibsangebote, wie Preiskegeln (ab 14 Uhr), Mistbockrennen (ab 16 Uhr) und Steinschleuderschießen.

Zu einem gemütlichen Beisammensein in der Alten Schule in Neundorf wird am Dienstag, 9. Juli, eingeladen. Beginn ist um 14 Uhr. Ute Grüner, die Agathe-Ansprechpartnerin für Rosenthal am Rennsteig, bittet interessierte Seniorinnen und Senioren um Anmeldung bis 8. Juli unter der Mobilfunknummer 0151/20380240.

Der Schleizer Erlebnisbiergarten überträgt am morgigen Freitag das Fußball-EM-Viertelfinalspiel Deutschland gegen Spanien auf fünf Großbildmonitoren. Gäste sind ab 17 Uhr willkommen, Anpfiff ist um 18 Uhr. „Um sicherzustellen, dass jeder einen Sitzplatz findet, dürfen die Gäste gerne auch eigene Stühle mitbringen“, teilt Gastronom Manuel Metzner mit. Der Erlebnisbiergarten ist in Schleiz in der Oschitzer Straße vis-a-vis vom Landratsamt zu finden.

Im Pößnecker Stadtmuseum ist zurzeit eine Sonderausstellung zum 100. Geburtstag der Pößnecker Malerin Lore Gerkewitz (1924-2009) zu sehen. Frei nach dem Motto „Die Wege der Kunst - Zwischen Fantasie und Realismus“ wird eine repräsentative Auswahl von Gerkewitz-Werken gezeigt, die mit privaten Erinnerungsstücken aus dem Nachlass der Künstlerin ergänzt wird. Gäste sind im Museumskomplex am Pößnecker Klosterplatz montags, dienstags, freitags und samstags von 11 bis 16 Uhr, donnerstags von 11 bis 18 Uhr und sonntags von 13 bis 17 Uhr (jeweils außer an Feiertagen) willkommen. Nähere Vorab-Informationen gibt es unter Telefon 03647/412295.

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 13 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr, zerstörten beziehungsweise beschädigten bisher unbekannte Täter in Oettersdorf in einem Stück Gemeindewald in der Nähe des Sportplatzes, unterhalb des Bereiches Am Büschele, den Waldspielplatz des Kindergartens Waldknirpse. Dieser wurde durch die Eltern errichtet und diente den Kindern als Waldquartier zum Frühstück in der Natur, zu Erkundungen und zum Klettern. „Die Täter zertraten das Waldsofa und rissen Bäume sowie Pflanzen heraus, so dass Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand“, teilte die Polizeiinspektion Saale-Orla aus Schleiz mit. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen, die mit ihren Hinweisen unter Telefon 03663/4310 willkommen sind.

