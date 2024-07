Vier Meldungen zum Morgen aus dem Saale-Orla-Kreis

Berufe ausprobieren in Neustadt

Zwei Neustädter Betriebe laden Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse in der nächsten Woche zu Tagespraktika ein. So sind interessierte Mädchen und Jungen am Mittwoch, 10. Juli, ab 8.45 Uhr bei der EPN Electroprint GmbH und am Donnerstag, 11. Juli, ab 9.15 Uhr bei Vermögensberater Patrick Wutzler willkommen, um mit dem Schülercollege der Industrie- und Handelskammer für Ostthüringen verschiedene Berufe kennenzulernen. Es ist allerdings eine Anmeldung unter www.ihk-schuelercollege.de notwendig, wo es auch nähere Vorab-Informationen gibt.

Frühschoppen im Wanderstützpunkt

Am Mittwoch, 10. Juli, wird zu einem Frühschoppen in den Wanderstützpunkt Blankenstein eingeladen. Beginn ist 10 Uhr. Gastgeber sind die Volkssolidarität Oberland und das Agathe-Projekt im Saale-Orla-Kreis. Es wird um eine Anmeldung bis zum 8. Juli bei Angelika Zimmermann unter Telefon 036642/22736 oder Ute Grüner unter der Mobilfunknummer 0151/20380240 gebeten.

Sanierungsarbeiten auf dem Schleizer Neumarkt

Am 15. Juli beginnen die Sanierungsarbeiten am ersten Teil der Fahrbahn auf dem östlichen Teil (Weka-Seite) des Schleizer Neumarktes. „Die Arbeiten umfassen den Bereich von der Bundesstraße bis zum Haus Nr. 4“, heißt es in einer Veröffentlichung der Stadt Schleiz. „Aus diesem Grund wird es bis voraussichtlich 19. August zu einer veränderten Verkehrsführung im Bereich des Neumarktes kommen. Weiterhin werden in diesem Zeitraum die Parkmöglichkeiten eingeschränkt.“ Der Wochenmarkt finde aber weiterhin statt, versichert die Stadt Schleiz.

Öffentliche Blühflächen für den Saale-Orla-Kreis

Ein regionales „Netzwerk Insektenreich Saale-Orla“, das im Oktober 2023 ins Leben gerufen wurde, hat sich zum Ziel gesetzt, Gemeinden und Städte, aber auch Vereine und engagierte Bürger über öffentliche Blühflächen zu informieren. Vielerorts könnten auf kommunalen, kirchlichen oder vereinseigenen Grundstücken blühende Raine entstehen – das „Insektenreich“-Projekt der Leader-Aktionsgruppe Saale-Orla und der Stiftung Deutsche Landschaften will die Umsetzung entsprechender Ideen fachlich unterstützen. Nähere Informationen gibt es in Pößneck beim Landschaftspflegeverband Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale beziehungsweise bei Wiebke Preußer unter Telefon 03647/419101 oder auf Anfrage per Mail an info@lpv-schiefergebirge.de.

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis