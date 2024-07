Ein kurz- und ein mittelfristiger Veranstaltungstipp sowie ein Update der Thüringer Polizei

Führung durch den Schlosspark

Zu einer öffentliche Parkführung durch den Ebersdorfer Schlosspark wird am Sonntag, 7. Juli, um 14 Uhr wieder eingeladen. „Gehen Sie mit uns auf Exkurs in die Geschichte des kleinen Fürstentums Reuß j. L. Ebersdorf und erleben Sie die herrliche Natur des Schlossparks, einem Landschaftsgarten im englischen Stil des 19. Jahrhunderts“, heißt es in der Einladung zu dieser Veranstaltung. „Entdecken Sie mit uns die Sehenswürdigkeiten der zirka 52 Hektar großen Anlage, wie das von Ernst Barlach gestaltete Grabmal der Fürstenfamilie Reuß j. L., die Orangerie und natürlich das Schloss. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Orangerie und Gastgeber ist der Schlossparkverein Ebersdorf.

Einblicke in die Erdgeschichte

„Ein tiefer Blick in die Erdgeschichte“ lautet das Motto einer Wanderung, zu welcher am Samstag, 20. Juli, um 10 Uhr eingeladen wird. Die zirka neun Kilometer lange und rund fünfstündige Tour an der Spitze mit Naturführerin Roswitha Leber beginnt am Bahnhof in Krölpa. Erzählt und erkundet wird, wie es in der Region vor mehr als 300 Millionen Jahren ausgesehen hat, aber auch die jüngere Geschichte werde lebendig, heißt es vorab. Es ist eine Voranmeldung unter Telefon 036734/22268 oder unter der Mobilfunknummer 0172/6366001 erforderlich.

Autobahn erst gegen Mitternacht wieder komplett frei

Beim Lkw-Brand vom Donnerstagnachmittag auf der Autobahn A9 bei Schleiz sei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstanden. Das trug die Autobahnpolizeiinspektion der Thüringer Polizei nach der Erstberichterstattung dieser Zeitung nach. Auf dem Standstreifen zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein in Fahrtrichtung München war die Zugmaschine einer Sattelzugkombination in Brand geraten. Der 71-jährige Fahrer habe sein Fahrzeug rechtzeitig selbst verlassen können und sei unverletzt geblieben. „Nach ersten Erkenntnissen fing die Zugmaschine aufgrund eines Motorschadens Feuer“ so die Autobahnpolizei. „Des Weiteren griff das Feuer in Teilen auf den Auflieger über, welcher mit Sand beladen war.“ Nach einer zweistündigen Vollsperrung der Richtungsfahrbahn habe der linke Fahrstreifen gegen 18.30 Uhr wieder freigegeben werden können. Die Bergungsmaßnahmen hätten sich bis in die späten Donnerstagabendstunden hingezogen. „Ein Problem stellte das Abkoppeln der Zugmaschine vom Auflieger dar“, merkte die Autobahnpolizei noch an. „Grund dafür war die enorme Brandeinwirkung.“ Erst kurz vor Mitternacht am Donnerstag hätten alle Fahrstreifen wieder freigegeben werden können.

