Schleiz. SPD-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser unterstützt die Gastfamiliensuche für US-amerikanische Jugendliche in ihrem Wahlkreis

Im Sommer 2024 kommen rund 350 Austauschschülerinnen und Austauschschüler aus den USA mit einem Stipendium des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) für ein Schuljahr nach Deutschland. In dieser Zeit besuchen die Jugendlichen hier die Schule und leben bei Gastfamilien, die sie wie ein weiteres Familienmitglied bei sich aufnehmen. Das PPP ist ein Förderprogramm für transatlantischen Jugendaustausch, das vom Deutschen Bundestag und dem Kongress der USA getragen wird.

Schüler sind 15 bis 18 Jahre

Alle Austauschschülerinnen und -schüler sind zwischen 15 und 18 Jahre alt und werden im Rahmen einer Patenschaft von jeweils einem Abgeordneten oder einer Abgeordneten betreut. Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser engagiert sich als Patin im PPP. Sie weist darauf hin, dass die gemeinnützige Austauschorganisation Youth For Understanding (YFU) zurzeit noch für rund zehn amerikanische PPP-Stipendiaten Gastfamilien in ganz Deutschland sucht: „Ich würde mich freuen, wenn sich in unserem Wahlkreis Familien für die Aufnahme eines Gastkindes begeistern würden“, erläutert Kaiser ihr Engagement. „Ein Schuljahr mit einem Jugendlichen aus einem anderen Land zu verbringen, ist eine ganz besondere Erfahrung, die das Familienleben bereichert und einen intensiven interkulturellen Austausch ermöglicht. Gerade jetzt ist es wichtiger denn je, die Welt wieder enger zu vernetzen, internationale Brücken zu bauen und den transatlantischen Dialog zu fördern.“

Gastfamilien erfahren während des Austauschjahres viel über das Herkunftsland ihres Gastkindes und schließen internationale Freundschaften, die oft ein Leben lang halten. Voraussetzungen, um Gastfamilie zu werden, gibt es dabei nicht viele: „Gastfamilien müssen den Jugendlichen keinen besonderen Luxus oder ein Besichtigungsprogramm bieten, sondern sollten sie einfach wie ein neues Familienmitglied in den Alltag integrieren“, erklärt Kaiser.

Im Gegenzug fahren Jugendliche aus Deutschland in die USA

Seit 1983 vermittelt das PPP Jugendlichen in Deutschland und den USA die Bedeutung freundschaftlicher Zusammenarbeit, die auf gemeinsamen politischen und kulturellen Wertvorstellungen beruht. Mit Vollstipendien ermöglicht das PPP den US-amerikanischen Teilnehmenden ein Austauschjahr in Deutschland, während im Gegenzug etwa 360 Jugendliche aus Deutschland für ein Schuljahr in die USA reisen.

Wer ein Gastkind bei sich aufnehmen möchte, kann sich direkt bei YFU melden unter Rufnummer 040/ 227 0020 oder E-Mail gastfamilien@yfu.de. Weitere Informationen gibt es im Internet unter https://www.yfu.de . red

