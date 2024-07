Bürgermeister wird im Amt verpflichtet und die Gewerkschaften bieten Demokratiegespräche auf offener Straße an: Meldungen der Polizei und ein Ausblick auf Veranstaltungen der nächsten Tage

Baum kracht plötzlich auf einen Pkw

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann mit einem Pkw die Landesstraße L 2366 aus Richtung Neuenbeuthen kommend in Richtung Liebschütz. In Höhe der dortigen Baustelle stürzte plötzlich ein Baum um und schlug gegen die Frontscheibe und die Motorhaube des Fahrzeuges. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt.

Aufgrund von starken Windböen drohten weitere Bäume umzustürzen, so dass nach Entscheidung der zuständigen Behörden die Straße zunächst voll gesperrt wurde.

Bürgermeister wird im Amt verpflichtet

In Schleiz tagt am Dienstag, 9. Juli, der Stadtrat. Die Sitzung findet im Ratssaal der Stadtverwaltung statt und Beginn ist um 19 Uhr. Bürgermeister Marko Bias (CDU) wird für seine zweite sechsjährige Amtszeit verpflichtet, ebenso werden die frisch gewählten Ortsteilbürgermeister offiziell in ihre Ehrenämter eingesetzt.

Bürgerfragestunde, Bürgermeisterinformationen und Anfragen der Stadtratsmitglieder runden nebst weiteren Formalien den öffentlichen Teil der Sitzung ab.

Das alte und neue Stadtoberhaupt von Schleiz, Marko Bias (l.), am Wahlabend mit Landrat Christian Herrgott im Foyer des Schleizer Rathauses nach der Auszählung der Stimmen. © Funke Medien Thüringen | Oliver Nowak

Jugendlicher bei Unfall verletzt

Am Donnerstag gegen 16 Uhr beabsichtigte der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades, in Pößneck auf einen Parkplatz in der Naßäckerstraße aufzufahren. Hierbei stieß er mit einem Pkw zusammen, an dessen Steuer eine 55-jährige Frau saß. „Der Jugendliche zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht“, teilte die Landespolizeiinspektion Saale-Orla mit.

Demokratiegespräche auf offener Straße

„Wo drückt der Schuh?“ Unter diesem Motto lädt der Deutsche Gewerkschafts-Bund Hessen-Thüringen zu „offenen Demokratiegesprächen“ ein, und zwar am Dienstag, 9. Juli, zwischen 10.30 bis 14 Uhr an einem Info-Stand in Neustadt vor der Ernst-Thälmann-Straße 61 sowie am Freitag, 12. Juli, von 9 bis 14 Uhr an einem weiteren Info-Stand zum Wochenmarkt vor der Breiten Straße 26 in Pößneck.

Die einheimischen Gewerkschafter und die Funktionäre vom DGB sind, wie sie mitteilen, gespannt auf die „Anliegen und Perspektiven“ der Menschen aus der Region.

