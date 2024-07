Saale-Orla-Kreis: Schüleraustausch beleuchtet deutsche Teilung und Wiedervereinigung im Mödlareuth Museum.

Töpens Bürgermeister Alexander Kätzel hat in Vertretung des Zweckverbandsvorsitzenden, Landrat Oliver Bär, erstmals ungarische Schülerinnen und Schüler im Deutsch-Deutschen Museum Mödlareuth willkommen geheißen. Die Schüler aus Sopron nahmen an einem Drei-Tage-Seminar des Museums und der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit zur deutschen Teilung und der Wiedervereinigung teil. Anlässlich des 35. Jahrestages der Friedlichen Revolution und Grenzöffnung 1989 organisierte Museumsleiter Robert Lebegern in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Ungarischen Jugendwerk diese Begegnung von jeweils 14 Schülerinnen und Schülern vom Széchenyi István Gimnázium Sorpon und vom Hildegardis-Gymnasiums Kempten.

Bei dem Seminar wurde klar: Am 19. August 1989 fand in Sopron das paneuropäische Picknick statt. Die damals kurzzeitige Öffnung des ungarischen Grenztores nutzen über 600 DDR-Bewohner zur Flucht in das benachbarte österreichische Mörbisch. Nach dem Bau der Berliner Mauer stellte dieses Ereignis die bis zu diesem Zeitpunkt größte Massenflucht von DDR-Bürgern in den Westen dar. Heute erinnert in Sopron eine Gedenkstätte an dieses historische Ereignis, das einen wichtigen Beitrag zum Fall des Eisernen Vorhangs in Europa 1989 leistete. Die Jugendlichen aus Sopron hatten dazu auch einen Kurzfilm gedreht und in Mödlareuth gezeigt.

Ludwig Unger von der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit moderierte und kommentierte dabei die Beiträge. „Sopron und Prag zeigten in diesem Schlüsseljahr die Unzufriedenheit der Menschen in der DDR mit der SED-Diktatur. In der DDR breiteten sich die Aktionen der Opposition gegen die Diktatur von Leipzig auf mehr als hundert Städte und Orte aus“.

