Einzigartige Momente für Kinder im Saale-Orla-Kreis in mit dem Ferienprogramm auf Schloss Burgk.

Ab kommender Woche finden im Museum Schloss Burgk verschiedene Ferienprogramme statt. Die Aktivitäten richten sich an Kinder im Grundschulalter bis etwa zur sechsten Klasse. Mitzubringen sind neben Lust und Laune eine Pausenverpflegung und bei der Naturwanderung wetterfeste Kleidung. Da nur eine begrenzte Anzahl von Kindern an den Programmen teilnehmen kann, ist eine Voranmeldung unbedingt erforderlich: per E-Mail: museum@schloss-burgk.deoder Tel. 03663400119

1. Schatzkiste Natur - Entdeckungstour rund um das Schloss

Mit der Naturführerin Ilona Herden kann man auf Entdeckungstour aufbrechen (Mittwoch, 10. Juli und Donnerstag, 11. Juli jeweils von 9 bis 14.30 Uhr). Uralte Buchen, Eichen und Kastanien, unzählige blühende Sträucher, Blumen und Kräuter säumen den Weg. Der Gesang aus vielen Vogelkehlen, die Schreie von Turmfalken, Milanen und Dohlen, klopfende Spechte, Spuren von Dachs, Fuchs, Reh, Hirsch, Wildschwein, Hase, Maus und Siebenschläfer im feuchten Waldgrund und am Saaleufer das Quaken der Frösche sind zu entdecken. Durchs Laub huschen Feuersalamander und Molche, das Summen und Brummen von zahlreichen Insekten und Schmetterlingen – das alles sieht, hört und erleben alle, die mit offenen Augen und Ohren eine Wanderung unternehmen. Zum Programm „Schatzkiste Natur“ gehört eine Wanderung, bevor als Dankeschön an die Natur selbst gestaltete Baumgeister entstehen.

Kosten: 6 Euro pro Kind/pro Tag. Bei Teilnahme an beiden Tagen: 9 Euro pro Kind für zwei Tage gesamt

2. Ferienlaune - Buchsommer

„Du wolltest schon immer ein Notizbuch, Malbuch oder Tagebuch haben, das kein anderer hat. Dann bist Du bei uns am 17. Juli von 10 bis 15 Uhr richtig. Wir bauen und gestalten Büchlein selbst. Du musst nur Lust und Ideen mitbringen“, heißt es. Der Werkstattleiter ist Uwe Klos, ein Künstler aus dem thüringisch-vogtländischen Cossengrün.

Kosten: 8 Euro

3. Aufgestickt – Aufgenäht - Aufgepeppt - Upcycling von Kleidungsstücken

„Dein Lieblingsshirt hat einen Fleck, der Rock ein Loch und die Tasche sieht langweilig aus - da können wir Abhilfe schaffen“, sagt Karin Müller, die am 23. Juli von 9 bis 15 Uhr zusammen mit Kindern alten Kleidungsstücken neues Leben einhaucht. Wegwerfen war gestern – heute ist Upcycling angesagt. „Bring ein Kleidungsstück mit, das Du verändern willst, vielleicht noch ein paar Knöpfe, eine Schnur, aber vor allem gute Ideen!“

Geeignet für Kinder ab 8 Jahren / Kosten: 8 Euro

