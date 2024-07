Saale-Orla-Kreis. Feuerwehr, Landratsamt und Stadtwerke waren wegen Gasgeruchs im Einsatz. Eine Fußgängerin und ein Radfahrer wurden bei einem Unfall verletzt und ein Einbrecher geschnappt.

Gasgeruch löste am Freitagabend in Neustadt an der Orla einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Bürger gegen 21 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem er den Geruch im Bereich des Steinweges wahrgenommen hatte. Vor Ort konnte die Feuerwehr den Gasaustritt anhand verschiedener Messungen bestätigen.

In Zusammenarbeit mit Landratsamt und Stadtwerken konnte zumindest so weit Entwarnung gegeben werden, dass es für die Bevölkerung zwar eine starke Geruchsbelästigung gab, eine Gefährdung der Gesundheit aber ausgeschlossen werde. Als Verursacher sei eine Firma festgestellt worden. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

Verletzte bei Unfall

Zwei Personen sind am Sonntag bei einem Unfall auf dem Fahrradweg zwischen Schweinitz und Kleindembach verletzt worden. Laut Polizei war es dort gegen 16.40 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer 62-jährigen Fußgängerin und einem 23 Jahre alten Radfahrer gekommen. Beide mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach Einbruch gestellt

Am Sonntagmorgen hat ein Zeuge in Unterlemnitz einen Einbrecher gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Den Angaben zufolge hatte der Mann gegen 10 Uhr einen Einbruch in ein Geschäft gemeldet. Während beide auf das Eintreffen der Polizei warteten, sei es zu einem Gerangel gekommen, bei dem der Zeuge leicht verletzt wurde.

Gegen den 38-jährigen Einbrecher wurde in diesem Fall ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem ergaben die Ermittlungen, dass er noch für weitere Diebstahlshandlungen in Betracht komme.

