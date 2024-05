Saalfeld/Rudolstadt. Nächtliche Wartungsarbeiten am Pörzbergtunnel und Randbefestigungsarbeiten an der L 1098 sorgen ab Montag für Behinderungen

Zwei neue Straßensperrungen gibt es in der kommenden Woche im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Nach Informationen des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr wird die L 1098 wegen durchzuführenden Randbefestigungsarbeiten ab Ortsausgang Gebersdorf bis Abzweig K 174 vom Montag (3.6.) voraussichtlich bis zum 21.6.2024 für sämtlichen Durchgangsverkehr voll gesperrt.

Eine Umleitung wird ab Gräfenthal über die L 1150 – Spechtsbrunn – L 1152 – Piesau – Schmiedefeld – L 1098 – Lippelsdorf nach Gebersdorf und in die Gegenrichtung ausgeschildert. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Wartungsarbeiten im Tunnel Pörzberg führen an der B 90 im Bereich der Ortsumgehung Schaala – Eichfeld in beiden Fahrtrichtungen vom 03.06.2024 bis 07.06.2024 jeweils zwischen 19 und 5 Uhr zu einer nächtlichen Vollsperrung. „Außerhalb der genannten Arbeitszeiten ist der Tunnel in beiden Richtungen befahrbar“, so das Landesamt.

Eine Umleitung im Sperrzeitraum erfolgt jeweils durch die Ortslagen Eichfeld und Schaala mit Regelung durch Engstellenlichtsignalanlagen. Alle betroffenen Verkehrsteilnehmer werden um Rücksichtnahme und Verständnis gebeten.

Stadtrat tagt Mittwoch in Bad Blankenburg

Am Mittwoch findet um 18 Uhr die 42. Sitzung des Stadtrates der Stadt Bad Blankenburg im Fröbelsaal des Rathauses statt.

Thematisch geht es u.a. um die Betriebssatzung für den optimierten Regiebetrieb „Bad Blankenburger Tourismus-, Kultur- und Veranstaltungsbetrieb“, die Haushaltsplanung 2024 bis 2028 und den Straßenausbau in der Ludwig-Jahn-Straße.

Die komplette Tagesordnung ist den amtlichen Schaukästen und der Homepage der Stadtverwaltung Bad Blankenburg zu entnehmen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

Streuobststammtisch auf der Domäne Groschwitz

Der nächste Streuobststammtisch Saalfeld-Rudolstadt findet am kommenden Donnerstag (30. 5.24) auf der Domäne Groschwitz statt. Zu Gast sind vom Julius-Kühn-Institut Pillnitz der Institutsleiter Prof. Dr. Henryk Flachowski sowie dessen Stellvertreter und gleichzeitig der aktuelle Apfelzüchter Dr. Andreas Peil. Die Veranstaltung beginn um 17 Uhr. Bereits um 16 Uhr gibt es einen kleinen Rundgang durch die Domäne und die umliegenden Obstwiesen.

Interessenten sind herzlich eingeladen.

Wanderausstellung des Deutschen Bundestages eröffnet

In der Gasmaschinenzentrale in Unterwellenborn wurde am Montag die Wanderausstellung des Deutschen Bundestags mit einem kleinen Festakt eröffnet. Bis einschließlich Freitag ist die Ausstellung für Besucher geöffnet.

Der Bundestagsabgeordnete Michael Kaufmann (AfD) betrachtet in der Gasmaschinenzentrale Unterwellenborn die am Montag eröffnete Wanderausstellung des Deutschen Bundestages. © AfD | AfD

Dazu erklärt der Bundestagsabgeordnete Professor Michael Kaufmann (AfD), auf dessen Initiative die Ausstellung nach Unterwellenborn kam: „Ich freue mich, dass die begehrte Ausstellung in diesem Jahr auch im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Station macht. Den Bürgern bietet sich hier eine ebenso beeindruckende wie unterhaltsame Möglichkeit, einen realistischen Eindruck von der Arbeit im Bundestag zu erhalten. Die Multimediainstallationen sind der neueste Stand der Technik und erlauben ein verblüffend realitätsnahes Eintauchen in die Atmosphäre des Bundestags. Für eine funktionierende Demokratie ist es enorm wichtig, dass die Menschen im Land eine innere Beziehung und ein echtes Interesse für die parlamentarischen Abläufe entwickeln. Darum wünsche ich dieser gelungenen Ausstellung viel Erfolg und großen Zuspruch“.

Die Wanderausstellung ist noch bis zum Freitag geöffnet. Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 9 bis 17 Uhr, Freitag 9 bis 14 Uhr. Industriedenkmal Gasmaschinenzentrale Bergweg 1, 07333 Unterwellenborn.

Neue Ausstellung über „DEFA - Drehorte Thüringen“

Die DEFA war ein wichtiger Akteur in der deutschen Filmgeschichte und spielte eine bedeutende Rolle in der DDR. Thüringen hat eine reiche Geschichte und Verbindung zur DEFA, die auch in unserer Region viele Filme gedreht und produziert hat. Außerdem trug die DEFA erheblich zur Kultur und Kunstidentität der DDR bei.

Am 31. Mai 2024, um 20 Uhr wird im Rahmen der Eröffnung der Festdekade zum 1 125-jährigen Jubiläum der Stadt Saalfeld die Wanderausstellung „DEFA - Drehorte Thüringen“ auf der Sparkassenbühne (Kirchplatz, Johanneskirche) feierlich der Öffentlichkeit vorgestellt. Ein Vertreter der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der renommierte Schauspieler Christian Steyer, bekannt aus dem Klassiker „Für die Liebe zur Mager“, führen gemeinsam in die Ausstellung ein.

Im Anschluss bietet die Ausstellung die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu blicken und die Orte zu erkunden, an denen einige der denkwürdigsten Szenen des ostdeutschen Kinos entstanden sind. Sie kann bis 31. Juli 2024 in der Hauptstelle der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt in Saalfeld besucht werden.

Behinderung an Ortsdurchfahrt in Rudolstadt

Mit einer Einschränkung müssen Verkehrsteilnehmer aktuell auf der Anton-Sommer-Straße in Rudolstadt leben. Auf Grund einer dringenden Reparatur einer Abwasserleitung wird der Verkehr auf der Bundesstraße in Höhe des OdF-Platzes einspurig an der Baustelle vorbei geführt. Was insbesondere zu den verkehrsreichen Stoßzeiten zu Behinderungen führen kann. Die Reparatur der Leitung ist mit nicht unerheblichem Aufwand verbunden, da zunächst sowohl Pflastersteine als auch Straßenbelag entfernt werden müssen. Voraussichtlich noch bis Ende der Woche bleibt die Baustelle eingerichtet und die Verkehrseinschränkung aufrechterhalten.

Auf Grund der Reparatur einer Abwasserleitung wird der Verkehr auf der Anton-Sommer-Straße in Rudolstadt derzeit einspurig geführt. © Heike Enzian | Heike Enzian

