Saalfeld. Drei Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienst sind am Lerchenbühl im Einsatz. Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Den Brand einer unbewohnten Gartenhütte gab es am Montagabend im Saalfelder Ortsteil Gorndorf. Das Feuer konnte gelöscht werden.

Gegen 17.50 Uhr habe die Leistelle in Jena einen Gebäudebrand Am Lerchenbühl gemeldet, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag dieser Zeitung. Die eingesetzten Feuerwehren hätten den Brand, bei dem keine Personen verletzt wurden, schnell löschen können, der Sachschaden sei im Moment nicht bezifferbar.

Mehrere Brände in letzter Zeit in dem Stadtteil

Im Einsatz waren neben der Polizei die Freiwilligen Feuerwehren Saalfeld-Crösten, Saalfeld-Mitte und Saalfeld-Gorndorf sowie der DRK-Rettungsdienst. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

In den vergangenen Wochen hatte es in dem Saalfelder Stadtteil bereits häufiger gebrannt. Am 10. Mai musste in der Adlerstraße ein Kellerbrand unter schwerem Atemschutz bekämpft werden, am 4. Mai wurde bei einem Gebäudebrand in der Gorndorfer Straße eine Person aus dem giftigen Brandrauch gerettet. Zuvor hatte es im April mehrere Vegetationsbrände in dem Bereich gegeben.

