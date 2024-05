Bad Blankenburg. Dominique Lattich über eine spannende Zeit, die bevorsteht

Der Wechsel an der Spitze in der Stadt Bad Blankenburg kam für viele Menschen aus dem Landkreis überraschend. Zwei – aus meiner Sicht – völlig grundverschiedene Menschen standen zur Wahl und nun bleibt abzuwarten, wie sich Thomas Schubert in diesem Amt schlagen wird.

Bereits im Stadtrat war seit längerer Zeit zu spüren, dass die Standpunkte der beiden Herren oft weit auseinander lagen. Reibereien waren nicht unüblich. Umso verschiedener werden nun sicher auch die Führungsstile und die Prioritäten sein, die auf der To-do-Liste ganz oben stehen. Bereits in unseren Vorberichten, in denen wir die beiden Kandidaten mit ihren Zielen und Vorhaben im Fall eines Wahlsieges vorstellten, zeichnete sich jenes Bild ab.

Bis auf einige wenige neue Gesichter hat sich der Stadtrat indes fast bestätigt, wie er zuvor war. Und auch Schubert war schon 25 Jahre ein Teil davon. Wie die Arbeit anläuft, werden wir sehen. Hundert Tage nach dem Amtsantritt von Thomas Schubert werden wir auf jeden Fall eine Zwischenbilanz erfragen.