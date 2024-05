Saalfeld/Rudolstadt. Geduld aufbringen oder ein paar zusätzliche Kilometer in Kauf nehmen mussten Verkehrsteilnehmer am Dienstag bei Rudolstadt

Kleine Ursache, große Wirkung: Ein umgestürzter Baum sorgte am Dienstagnachmittag für eine Vollsperrung der B 88 zwischen Etzelbach und Kirchhasel. Dort hatte sich ein Baum quer über die Straße gelegt, die Freiwillige Feuerwehr war im Einsatz.

Lkw, die auf der Straße nicht mehr wenden konnten, stauten sich bis in beide Ortslagen hinein. Gegen 16 Uhr war die Saalfelder Polizei mit Streifenwagen vor Ort und leitete den Verkehr um. In Etzelbach wurden Pkw- und Motorradfahrer, die in Richtung Rudolstadt wollten, durch die Ortslage zurück in Richtung Weißen/Uhlstädt geschickt, von wo sie über Zeutsch, Engerda und Neusitz nach Kirchhasel fahren sollten. Ab Kirchhasel ging es in Richtung Jena ebenfalls durch Hirsch- und Hexengrund.

Lkw, die keine Möglichkeit zum Wenden hatten, stehen auf der B 88 zwischen Etzelbach und Kirchhasel, die wegen eines umgestürzten Baumes am Dienstag voll gesperrt war. © Funkemedien | Thomas Spanier

Ortskundige nutzten zu Dutzenden verbotenerweise den parallel zur Bundesstraße verlaufenden Mittelweg, den sie sich mit Radfahrern auf dem Saaleradweg teilen mussten.

Happy Metal - offene Türen bei TALLAG Saalfeld

Happy Metal – so lautet das Motto am Sonnabend von 10 bis 15 Uhr, wenn die TALLAG einen Einblick in ihre Produktion gibt. Ein Rundweg führt durch die Hallen und zeigt die Maschinen und Roboter zur Metallbearbeitung, Infosäulen und Mitarbeiter informieren über die hergestellten Produkte, und einige der PKWs und LKWs, in denen die fertigen Teile verbaut sind, werden präsentiert.

Eine Party, viel Spaß für Groß und Klein, tolle Spiele zum Kindertag, ein Rundumblick vom Riesenkran – sogar die Feuerwehr ist da. Kulinarische Genüsse, Infostände für zukünftige Mitarbeiter und ein Treffpunkt für Ehemalige versprechen einen abwechslungsreichen Tag.

TALLAG besteht seit mehr als 150 Jahren als Arbeitgeber und Teil der Wirtschaft im Landkreis. Mit ca. 500 Mitarbeitern und zwölf Auszubildenden an den Standorten Saalfeld, Rottenbach und Gera ist das Unternehmen Spezialist in der Fertigung hochpräziser Bauteile für namhafte Automobilhersteller bzw. -zulieferer. Ohne Kurbelwellenlagerdeckel (Teil des Motors) von TALLAG fährt kein Drei-, Vier- oder Sechszylinder von BMW; jeder Mercedes-Benz der C-, E- und G-Klasse läge schlecht in der Kurve ohne das TALLAG-Differential (Teil des Achsgetriebes für Kraftübertragung und Kurvenausgleich). Aber auch der Einstieg in die Elektromobilität ist gelungen. Davon können sich die Besucher am 1. Juni live überzeugen.

Den Namen TALLAG trägt die Firma seit Februar 2023. Bis dahin war sie bekannt unter SAMAG Saalfelder Werkzeugmaschinen, zusammen mit der heutigen SAMAG Machine Tools GmbH, die Ende 2019 ausgegliedert wurde.

Zertifikate für 18 neue Seniorenbegleiter

Am Mittwoch, 14 Uhr, findet die Abschlussveranstaltung des 20. Lehrgangs zur Ausbildung und zum Einsatz ehrenamtlicher Seniorenbegleiter im Projekt Herbstzeitlose statt. Landrat Marko Wolfram (SPD) werde an 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Zertifikate überreichen, heißt es in einer Mitteilung des Projektteams.

„Mit Abschluss dieses Kurses wurden seit 20 Jahren 332 Absolventen auf ihren Einsatz als ehrenamtliche SeniorenbegleiterInnen auf der Grundlage eines deutschlandweit anerkannten Ausbildungsprogramms vorbereitet“, so Projektleiterin Christa Pidun.

Demenzparcours bis Mittwoch in Rudolstadt

Die AWO Begegnungsstätte Kopernikusweg bietet noch bis diesen Mittwoch, 17 Uhr, während der regulären Öffnungszeiten einen Demenzparcours an. Diese Veranstaltung erfolgt in Kooperation mit dem Seniorenbüro des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt und richtet sich an alle Interessierten, die mehr über Demenz erfahren und das Leben von Betroffenen besser verstehen möchten.

Der Newsletter für Saalfeld-Rudolstadt Alle wichtigen Informationen aus der Region Saalfeld-Rudolstadt, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Demenzparcours besteht aus zwölf Stationen, die in der Begegnungsstätte aufgebaut sind. Diese Stationen sind größtenteils selbsterklärend und ermöglichen es den Besuchern, die Herausforderungen und Alltagssituationen von Menschen mit Demenz nachzuvollziehen. Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, sich in die Lage von Demenzkranken zu versetzen und deren Perspektive zu erleben.

Theater Rudolstadt muss Vorstellung absagen

Eine Spielplanänderung meldet das Theater Rudolstadt für den kommenden Sonnabend. Die Vorstellung „Mein Körper ist zu lang“ (Kafka-Stück) im Schminkkasten am 1.6.24 muss wegen Erkrankung einer Darstellerin ersatzlos ausfallen.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: