Rudolstadt. Am 2. Juni kommen Gartenfreunde ganz auf ihre Kosten: Das gibt es zu entdecken.

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Initiative „Rudolstadt blüht auf“ im Verbund mit Bad Blankenburg und Engerda den beliebten Tag der offenen Gärten. Rund zehn private und öffentliche Gärten öffnen am Sonntag, 2. Juni, ab 10 Uhr für die Besucher ihre Türen und Tore und lassen sie teilhaben am Reichtum dieser kleinen Oasen. Ob naturbelassenes Refugium oder ausgeklügelte Gartenarchitektur, ob kleinflächiger Nutzgarten oder aufwändige Beetkompositionen – Gartenkultur in ihrer Vielfalt zu erleben, sich auszutauschen, zu begegnen oder einfach nur auf einer Bank zu sitzen und dies alles auf sich wirken zu lassen und zu genießen, das macht den besonderen Reiz des Tages der offenen Gärten aus.

Gartenkultur in aller Vielfalt

Es gibt historische Bauern- und Villengärten zu entdecken. Gartenteiche, Pflanzenvielfalt, Imkerei und Schattengarten lassen die Gäste staunen. In manchem Garten erwartet die Besucher eine Kleinigkeit zum Kosten oder ein Kultur- oder Kinderprogramm. Im Garten der Familie Bock in Volkstedt gibt es neben dem privaten Wäschemuseum auch Keramik von Hannelore Bertuch zu bestaunen und kaufen.

Die Eingangsgärten und damit die Orte, an denen man die Liste aller teilnehmenden Gärten erhält, befinden sich im Rudolstädter Handwerkerhof und in der Landessportschule Bad Blankenburg.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: