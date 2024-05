Remschütz. David Sehrer repariert auf eigene Kosten den Märchenofen pünktlich vorm Kindertag

Die Jahreszahl 1998 steht auf dem Märchenofen am Spielplatz in Remschütz. Seit Februar 2013 ist in den Ofen ein Soundsystem installiert, das dafür sorgt, dass ein Märchen abgespielt wird, wenn man auf einen Knopf drückt, der am Ofen sichtbar ist. Damals installierte der Remschützer Künstler Kristian Körting das System, er verstarb im Jahr 2020. Der Ofen jedoch blieb, wurde aber Anfang des Jahres von bisher Unbekannten zerstört, sodass die Kinder keine Geschichte mehr hören konnten.

„Ich versteh‘ nicht, wer sich an sowas vergreift“, sagt David Sehrer, Geschäftsführer von „Design & Sound“, der in den sozialen Medien die Zerstörung sah und etwas dagegen unternehmen wollte. Er selbst war mit seinen beiden Kindern oft an dem Ofen, um der Geschichte von Hänsel und Gretel zu lauschen, wenn er mit seinen Kleinen auf dem Spielplatz unterwegs war. „Für die Kinder war es immer schön“, sagt er, während er Schrauben festdreht, denn am Mittwochmittag treffen wir ihn am Märchenofen an – mit einem neuen Soundsystem. Mit dabei hat er eine Kiste, in dem die Technik verstaut ist und einen großen Werkzeugkoffer.

Lautsprecher eingedrückt und zerstört, ebenso der Einschaltknopf

Kürzlich entfernte er das zerstörte System. „Die Lautsprecher waren eingedrückt und kaputt, der Einschaltknopf wurde auch hingerichtet.“ Beim Ausbau stellte er fest: „Es war schon ein cooles System, das Kristian Körting damals gebaut hat. Der Mann hat so viel Energie reingesteckt.“ Umso weniger Verständnis hat David Sehrer für die Zerstörung.

David Sehrer repariert den Märchenofen in Remschütz, der Vandalismus zum Opfer fiel. © Dominique Lattich | Dominique Lattich

Nachdem er sich einen Überblick verschafft hatte, versuchte er das System zu reparieren und hat hier und da noch eine Verbesserung vorgenommen. In einigen Arbeitsstunden hat er alles wieder zusammengebaut und Teile wie die Lautsprecher ausgetauscht. „Der Testlauf lief schon super“, sagt er. Nun muss alles im Ofen hinter der Holzwand platziert und verkabelt werden. Abgesehen von seiner Arbeitszeit hat er gut 200 Euro in die verbaute Technik investiert.

Zwischendurch kommt Sabine Körting an den Ofen, die mit David Sehrer zuvor schon in Kontakt stand. Sie schaltet immer den Strom ein, damit der Märchenofen funktioniert – so auch am Mittwochmittag für den Testdurchlauf. Eine SD-Karte steckt in einem schmalen Autoradio, etliche Kabel verbinden alles miteinander. „Über einen Taster wird eine Zeitschaltuhr aktiviert, die auf etwa zwei Minuten eingestellt ist, und die SD-Karte mit der Geschichte wird abgespielt“, erklärt David Sehrer die Funktionsweise, während Sabine Körting noch einmal losflitzt, um noch Kaffee für ihn zu holen.

Stromschwankungen angezeigt: Die Suche nach einer Lösung beginnt

In der Werkstatt verlief der Test reibungslos. Am Ofen direkt stellt David Sehrer jedoch ein Problem fest. Ein Messgerät zeigt Stromschwankungen an. „Vielleicht zwischenpuffern“, versucht David Sehrer eine Lösung zu finden. Ein Kollege holt mehrere Teile aus der Werkstatt, die einige Ursachen ausschließen können. Wenig später ist das Problem gefunden, die Fertigstellung verzögert sich aber nur um einen Tag: „Es liegt an der alten Relais-Schaltung, ich habe eine neue bestellt, die morgen kommt.“

Sabine Körting versucht nun noch jemanden zu finden, der das Bild der Hexe, das zerkratzt worden ist, wieder herstellen kann und sie freut sich, dass der Ofen dann wohl pünktlich zum Kindertag wieder fit ist. Und die Kinder wohl erst recht.