Remschütz. Dominique Lattich über ein Genie und sein Andenken

Es war ein seltsames Gefühl, David Sehrer dabei zuzuschauen, wie er selbstlos und auf eigene Kosten den Schaden fremder Menschen beseitigt. Gleichzeitig war es faszinierend, das System kennenzulernen, mit dem der 2020 verstorbene Künstler Kristian Körting den Märchenofen zum Sprechen brachte.

Es steckte so viel Geist darin. „Er war ein Genie“, sagt auch David Sehrer. Ein Genie, dessen Andenken auf respektlose Menschen stieß. Wussten sie überhaupt, wer den Ofen und das System dahinter erbaute? Vielleicht nicht.

Der Newsletter für Saalfeld-Rudolstadt Alle wichtigen Informationen aus der Region Saalfeld-Rudolstadt, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber das ist ein Gedanke, der immer mitschwingen müsste, bei all jenen, die gern mal hier und da zum Zerstören neigen: Hinter allen Dingen, die existieren, steckt Mühe, Zeit, Energie, Geld und nicht selten auch ein Genie – wie eben beim Märchenofen in Remschütz. Also, bitte etwas mehr Respekt.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: