Saalfeld/Rudolstadt. Von der Rückkehr der Vögel ins Tal der Saale, Thüringens erster Pellet-Tankstelle und neuer Hoffnung für die Kinder von Remschütz

Es ist eine Geschichte von menschlichem Mitgefühl für das Leiden der Tiere. Nachdem ein Storchenpaar seit Himmelfahrt vergeblich versucht hat, sich ein Nest auf dem Schornstein eines Betriebes bei Uhlstädt zu bauen, haben hilfsbereite Anwohner den Horstbau tatkräftig und in luftiger Höhe unterstützt. Die ganze Geschichte von Adebars Rückkehr ins Saaletal lesen Sie in der Donnerstagausgabe der Ostthüringer Zeitung.

Weitere Themen der gedruckten Zeitung sind Thüringens erste Pellet-Tankstelle, die jetzt ihre amtliche Eichung erhalten hat, ein neues Hilfsangebot für Frauen in Rudolstadt, die Stunde des Abschieds für 20 Mitglieder des „alten“ Kreistages und die Reparatur des Märchenofens in Saalfeld-Remschütz, der den Kindern des Saalfelder Ortsteils pünktlich zum Kindertag neue Hoffnung beschert.

Potenzielle Aufregerthemen Wetter und Arztflucht

Für ordentlich Aufregung sorgt aktuell der ziemlich überstürzt wirkende Wegzug eines Hausarztes Ende Mai aus Saalfeld-Schmiedefeld. Was es damit auf sich hat, welche Rolle „beleidigendes Verhalten gegenüber dem Praxispersonal“ dabei spielte und wie es jetzt für über 600 Patienten in Schmiedefeld und Umgebung weitergehen könnte, steht ebenso in der Donnerstags-OTZ wie eine amtliche Unwetterwarnung, wonach es ab Freitagmittag richtig ungemütlich im Landkreis werden könnte.

Radlerzeugnis, Kindertagstipps und ein Plan B: Themen für Freitag

Apropos Unwetterwarnung: Wie der Plan B für den Auftakt zu Saalfelds Festdekade aussieht, bei der es u.a. am Sonntag einen großen Umzug geben soll, versuchen wir am Donnerstag für unsere Leser in Erfahrung zu bringen. Außerdem haben wir mit einer Radlergruppe aus Franken gesprochen, die dem Saaleradweg ein sehr differenziertes Zeugnis ausstellen, waren beim letzten Stadtrat in Bad Blankenburg dabei und der Rehkitzrettung per Drohne bei Rudolstadt.

Der Newsletter für Saalfeld-Rudolstadt Alle wichtigen Informationen aus der Region Saalfeld-Rudolstadt, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie gewohnt, gibt es Tipps für eine kulturvolle Wochenendgestaltung, diesmal speziell zum Kindertag, das Grußwort eines Ehrengrottenführers zum Saalfelder Stadtjubiläum und die letzten noch ausstehenden Ergebnis der Ortsteilbürgermeisterwahlen.

Ach ja: Neues zum unseligen Streit der AfD Saalfeld-Rudolstadt gibt es ebenfalls. Online schon hier, am Freitag in der Zeitung.

Schönen Donnerstag!

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: