Saalfeld/Rudolstadt. Orchester startet Sonntag in die Saison unter freiem Himmel. In Rudolstadt-Schwarza ist in der zweiten Juni-Woche Geduld erforderlich.

Am Mittwoch hieß es wieder „Start frei!“ für das Team des Thüringer Rechnungshofs beim Rudolstädter Firmenlauf. Die Präsidentin des Rechnungshofs, Kirsten Butzke, begrüßte das Engagement der 16 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, an sportlichen Aktivitäten teilzunehmen und gemeinsam Ziele zu verfolgen. Sie wünschte den Mitarbeitern ein „super“-erfolgreiches Rennen.

Seit 2019 beteiligt sich der Rechnungshof am Rudolstädter Firmenlauf unter dem Motto „Wir prüfen laufend“. Der Firmenlauf sei dabei viel mehr als nur ein Rennen. Er biete die Gelegenheit, den Rechnungshof – die Finanzkontrolle in Thüringen – in der Öffentlichkeit zu präsentieren, heißt es in einer Mitteilung der Behörde.

Zudem zeige sich der Rechnungshof als attraktiver Arbeitgeber, der eine gesunde Lebensweise und ein positives Arbeitsumfeld fördert. „Wir sind stolz auf unsere Läufer, die stetig an dieser Veranstaltung teilnehmen und damit unsere Werte von Gesundheit, Teamgeist und Zusammenhalt repräsentieren“, wird Butzke zitiert.

Soundtrack des Sommers in die Bauernhäuser verlegt

Rudolstadt. Mit dem Soundtrack des Sommers läutet das Blasorchester der Thüringer Symphoniker am 2. Juni die SommerTheaterKonzert-Saison 2024 ein.

Unter freiem Himmel und an zauberhaften Orten spielt das sinfonische Blasorchester unter Leitung von Generalmusikdirektor Oliver Weder Hits aus Musical und Filmmusik. Das Open-Air-Konzert am Sonntag um 18 Uhr in Rudolstadt wurde von der Heidecksburg in die Thüringer Bauernhäuser im Heinepark verlegt. Am Sonntag, 16. Juni, erklingt der Soundtrack des Sommers ebenfalls um 18 Uhr auf dem Hohen Schwarm Saalfeld und am Samstag, 22. Juni, um 18 Uhr im Freibad Unterwellenborn.

Soundtrack des Sommers im Jahr 2022 mit Oliver Weder am Pult der Thüringer Symphoniker. © Theater Rudolstadt | Anke Neugebauer

Die Konzertbesucher können sich laut einer Mitteilung des Theaters Rudolstadt auf außergewöhnliche Bläserkonzerte freuen. So erklingen u. a. Melodien wie „Es war ein König in Thule“, „Samba de Aida“ und „Umbrellas of Cherbourg“ ebenso wie die Titelmusik von Klaus Doldinger zum Film „Das Boot“ und Kurt Noacks Charakterstück „Heinzelmännchens Wachtparade“. Auch Ausschnitte aus Dmitri Schostakowitschs Jazz-Suite No. 2 werden zu hören sein.

Karten sind an den üblichen Vorverkaufsstellen des Theaters, telefonisch unter 03672/4501000 und auf der Website auf www.theater-rudolstadt.de erhältlich.

Vollsperrung Am Gemeindeberg in Rudolstadt

Die Straße Am Gemeindeberg wird im Abschnitt von Hausnummer 21 bis zur Einmündung in die Berggasse im Zeitraum vom 10. bis 14. Juni 2024 für den Verkehr voll gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung Rudolstadt am Dienstag mit. Die Maßnahme sei notwendig, „um Sicherungs- und Räumarbeiten am angrenzenden Berghang durchzuführen“.

Der Verkehr wird während der Sperrung entsprechend umgeleitet. Die Berggasse ist über die Humboldtstraße erreichbar. Für die Anwohner Am Gemeindeberg ist die Zufahrt nur über die Neue Schulstraße möglich.

Für die während der Maßnahme entstehenden Unannehmlichkeiten bittet die Stadtverwaltung um Verständnis und versichert, dass alle Anstrengungen unternommen werden, um die Arbeiten so zügig und sicher wie möglich abzuschließen.

Baderöffnung in Leutenberg wird verschoben

Das Freibad „Alexandra“ in Leutenberg wird noch nicht an diesem Wochenende eröffnet. „Aufgrund der aktuellen Wettervorhersage wird die Leutenberger Freibaderöffnung verschoben. Der neue Termin wird zeitnah bekannt gegeben“, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Grund ist eine Vorabinformation über mögliche Unwetter am kommenden Wochenende, wenn ergiebiger Regen erwartet wird.

Sollte das Wetter passen, verschiebt sich die Eröffnung um lediglich eine Woche.

