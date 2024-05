Saalfeld/Rudolstadt. In Uhlstädt nehmen die Jugendlichen ihre renovierten Räume in Besitz, in Bad Blankenburg, Leutenberg und Rückersdorf wird umgeplant

Wieder eingeweiht nach der Renovierung wurde am Mittwochabend der Jugendclub Uhlstädt. Mit Hilfe von Lottomitteln, die durch den CDU-Landtagsabgeordneten Mike Mohring besorgt wurden, und mit Unterstützung der Gemeinde konnten alle Räume im Jugendclub an der Jenaischen Straße gemalert und aufgehübscht werden. Neue Lampen wurden ebenfalls angebracht. Die Renovierung wurde in Eigenregie der Kinder vor Ort geplant, organisiert und durchgeführt.

Baderöffnung in drei Orten wird verschoben

Das Freibad „Alexandra“ in Leutenberg wird noch nicht an diesem Wochenende eröffnet. „Aufgrund der aktuellen Wettervorhersage wird die Leutenberger Freibaderöffnung verschoben. Der neue Termin wird zeitnah bekannt gegeben“, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Grund ist eine Vorabinformation über mögliche Unwetter am kommenden Wochenende, wenn ergiebiger Regen erwartet wird. Sollte das Wetter passen, verschiebt sich die Eröffnung um lediglich eine Woche.

Dasselbe gilt auch für die beiden von Vereinen betriebenen Freibäder in Bad Blankenburg und Rückersdorf. „Auch uns steht das Wasser schon bis zu den Knien. Und bevor es uns bis zum Halse steht, haben wir Vereinsmitglieder beschlossen, die Eröffnung um eine Woche zu verschieben“, heißt es auf der Facebookseite der Waldbadfreunde Rückersdorf.

In der Fröbelstadt hat sich der „Verein zur Förderung des Sports, der Jugend- und Altenhilfe und des öffentlichen Gesundheitswesens durch Erhaltung des Freibades Bad Blankenburg“ noch nicht zu einem neuen Eröffnungstermin geäußert.

