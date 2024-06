Kreiswahlleiter Olaf Neugärtner und seine Stellvertreterin Teresa Wohl am späten Sonntagnachmittag im kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes in Saalfeld in Erwartung eines langen Wahlabends. Am Mittwoch stellte der Kreiswahlausschuss das Ergebnis der Kreistagswahl offiziell fest. © Funkemedien | Thomas Spanier