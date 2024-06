Saalfeld-Rudolstadt. Die ersten Regengebiete sind in der Nacht zum Kindertag durchgezogen. Im Moment sieht es aus, als käme der Landkreis glimpflich davon.

Das Wichtigste zuerst: Heute ist Kindertag! Allen Sorgen um ein drohendes Hochwasser und aller Vorfreude auf das Champions-League-Finale am Abend zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid zum Trotz, sollten die Mädchen und Jungen heute im Mittelpunkt stehen.

Das tun sie zum Beispiel bei einer Reihe von Festen. Fünf der Angebote hatten wir als Empfehlung für unsere Leser zusammengestellt, wobei anzumerken ist, dass die dort angeführte Alpakawanderung in Großkochberg inzwischen abgesagt ist. Hinzu kommt dafür als wetterfeste Veranstaltung das Museumsfest in Saalfeld. Zwischen 14 und 18 Uhr erwartet die Besucher ein buntes Programm aus Spaß und Spiel für die ganze Familie im historischen Ambiente des ehemaligen Franziskanerklosters.

Was in der gedruckten Zeitung vom Samstag steht

In der Printausgabe zum Wochenende können sich die Leser neben den letzten Informationen vom Freitag zu einem möglichen Jahrhundert-Hochwasser über Beiträge aus Königsee, wo ein neues Feuerwehrfahrzeug eingetroffen ist, eine Diskussion um die Beschulung von Roma-Kindern in Rudolstadt oder die Sorgen um die Schillershöhe in Rudolstadt-Volkstedt freuen.

Die Reporter berichten über Perspektiven für ein lange vernachlässigtes Quartier in Rudolstadt, erläutern die Hintergründe zur Absage des Festumzuges am Sonntag in Saalfeld und wie es mit dem ambulanten Hospizdienst im Landkreis nach dem Ausscheiden der Chefin weitergeht.

Die Themen des Tages am Sonnabend

Auch wenn die Niederschläge in der Nacht zum Kindertag weniger stark ausfielen als befürchtet, bleibt ein Hochwasser-Risiko für Saalfeld-Rudolstadt. Vor allem aber könnte es im Laufe des Tages heftige Gewitter mit viel Niederschlag auf einen Fleck geben. Wir werden ein Auge auf die Entwicklung haben und halten unsere Leserinnen und Leser in einem Unwetter-Ticker für den Landkreis auf dem Laufenden.

Spannende Veranstaltungen sind neben den Kindertagsfesten auch die Tage der offenen Tür bei der TALLAG (ehemals Samag) in Saalfeld oder der Kreismusikschule in Rudolstadt. Eine Auswahl der Angebote für „erwachsene“ Freizeitgestaltung hatten wir ebenfalls bereits am Freitag veröffentlicht. Wer am Abend noch nicht fortgespült wurde und mit Fußball nichts am Hut hat, kann in die Saalgärten in Rudolstadt einreiten, wo es eine zünftige Party mit Musik der 90er und 2000er Jahre gibt.

Schönen Samstag!

