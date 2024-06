Schauspieler Christian Steyer, bekannt aus dem Defa-Film "Für die Liebe noch zu mager" im Gespräch mit Besuchern. Im Anschluss an das Filmgepräch auf der Marktbühne wurde in seinem Beisein in der Sparkasse eine Ausstellung über in Thüringen entstandene Defa-Filme eröffnet. © Heike Enzian | Heike Enzian