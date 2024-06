Saalfeld/Rudolstadt. Brückenbauarbeiten bei Naumburg sorgen für Einschränkungen im Zugverkehr, die ein Jahr andauern sollen. So ist die Saalbahn betroffen.

Eigentlich sollte die Eröffnung schon zum Kindertag am 1. Juni sein, wurde aber wegen des erwarteten und dann ausgebliebenen Unwetters verschoben. Seit Dienstag aber hat das traditionsreiche Alexandrabad in Leutenberg seine Türen geöffnet. Das idyllisch im Ilmtal gelegene, naturnahe und solarbeheizte Freibad mit Breitwasserrutsche und Wasserfontäne öffnet täglich um 13 Uhr.

Fahrplanänderungen wegen Bauarbeiten

Weil der Schienennetzbetreiber DB InfraGO AG mehrere Eisenbahnbrücken über die Saale erneuert, kommt es ab dem kommenden Sonntag für voraussichtlich rund ein Jahr zu Einschränkungen und Fahrplanänderungen im Bahnverkehr zwischen Leipzig und Jena sowie Halle und Erfurt. Für Fahrgäste auf der Saalbahn entfällt damit die Möglichkeit einer Direktverbindung von und nach Leipzig mit dem Nahverkehr. Die InterCity verkehren unverändert.

Die Züge der Regionalexpresslinie RE 15 verkehren in dieser Zeit nur zwischen Leipzig und Naumburg sowie zwischen Jena Saalbahnhof und Saalfeld. Die zum letzten Fahrplanwechsel eingeführte Direktverbindung zwischen Leipzig und Jena wird damit baubedingt für mehrere Monate unterbrochen. Fahrgäste können ab Naumburg entweder die Züge der Regionalbahnlinie RB 25 Halle – Saalfeld oder den Schienenersatzverkehr mit Bussen nutzen. Die Busse halten zwischen Naumburg und Jena nur in Camburg (Saale) am Schießplatz. Diese Regelung gilt bereits ab Samstag.

Ein Regionalexpress von Abellio auf der Saalbahn bei der Durchfahrt am Bahnhof in Uhlstädt. Ab Sonntag gilt für etwa ein Jahr ein neuer Baustellenfahrplan. © Funkemedien | Thomas Spanier

Die Züge der Regionalbahnlinie RB 25 Halle - Saalfeld verkehren wie gewohnt durchgehend. Es gibt jedoch baubedingte Änderungen und Anpassungen im Fahrplan. Im Zuge der Aufnahme der Bauarbeiten kommt es am Samstag, 08.06., und Montag, 10.06., zu zusätzlichen Einschränkungen. An diesen Tagen fallen alle Züge zwischen Naumburg und Großheringen aus. Sie werden durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt.

Geführte Wanderung am Grünen Band

Von April bis Oktober bietet die Stiftung Naturschutz Thüringen (SNT) geführte Wanderungen entlang des Grünen Bandes Thüringen an. Im Juni finden diese im Rahmen des „Langen Tages der Natur“ statt. Hier lädt der NABU Thüringen sowie die Stiftung Naturschutz Thüringen zu über 80 Veranstaltungen in ganz Thüringen ein.

“Schmetterlinge und Kräuter am Grünen Band“ ist Thema einer Tour, die am Sonnabend, 10 Uhr, in Lichtenhain bei Gräfenthal beginnt. Bunte Schmetterlinge, summende Bienen und duftende Kräuter leben dort, wo einst eine undurchdringliche Grenze war. Diese Wanderung der Stiftung Naturschutz Thüringen mit Marika Kächele, Gebietsbetreuerin am Grünen Band, führt zu einzigartigen Tieren und Pflanzen. „Lernen Sie auch engagierten Menschen kennen, wie den Schäfer in der Zwergstrauchheide oder die Naturfreundin im Glücksgarten“, heißt es in der Einladung.

Geologischer Verein tagt in Probstzella

Der Thüringische Geologische Verein e.V. veranstaltet seine diesjährige Jahreshauptversammlung im Herzen des Geoparks Schieferland. Vom 7. bis 9. Juni 2024 treffen sich Geologinnen und Geologen aus Thüringen und Personen, die in Thüringen geowissenschaftlich gearbeitet haben, zu einer Exkursions- und Vortragstagung im Bauhaus-Hotel „Haus des Volkes“ in Probstzella. Die Exkursion am Sonntag wird in den Raum Ludwigsstadt und Probstzella führen.

Die Tagung wird durch einen öffentlichen Abendvortrag am Freitag (07. Juni, 18:00 Uhr, Haus des Volkes) abgerundet, zu dem Interessierte aus Probstzella und den umliegenden Städten und Gemeinden herzlich eingeladen sind. Andreas Gliesing, der Geschäftsführer des Vereins Geopark Schieferland in Thüringen mit Sitz in Lehesten, wird unter dem Titel „Unterwegs im Geopark Schieferland“ die geologischen Besonderheiten des Thüringisch-Fränkischen Schiefergebirges vorstellen und die Aktivitäten des Vereins erläutern..

