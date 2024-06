Saalfeld/Rudolstadt. Der Maibaum in Uhlstädt wurde im Schutz der Dunkelheit gefällt. Die Suche nach den Tätern dauert auch fünf Wochen danach noch an.

Normaler Ausbildungsbetrieb herrschte am Mittwochabend bei der Freiwilligen Feuerwehr in Uhlstädt. Längst steht der Maibaum wieder, der in der Nacht zum 1. Mai durch Unbekannte gefällt worden war. Doch was hat eigentlich die Tätersuche ergeben? Gab es da nicht Kameraaufzeichnungen und ein Ultimatum?

„Leider hat sich bis heute kein Täter bei uns gemeldet“, sagte ein Mitglied der Uhlstädter Wehr am Mittwoch dieser Zeitung. Die Bilder auf der Wildkamera seien zu schlecht gewesen, um Verwertbares zu ergeben. So ist man bei den Ermittlungen weiterhin auf Zeugenaussagen oder darauf angewiesen, dass sich die Täter freiwillig stellen.

Linke mit „besonderer“ Fraktion im Stadtrat Rudolstadt

Nach Auszählung der Stimmen werden auch die Zusammensetzungen der Fraktionen im neuen Stadtrat von Rudolstadt klarer: Die von drei auf zwei Mitglieder verkleinerte Fraktion der Partei DIE LINKE wird aus Stadträtinnen bestehen und damit 25 Prozent der acht gewählten weiblichen Mitglieder des Stadtrates stellen. Das geht aus einer Mitteilung der Partei hervor.

Zusätzlich sei die Fraktion stark verjüngt: Katharina Fritz hatte zwei Tage vor der Wahl ihre letzte Abi-Prüfung mit „sehr gut“ bestanden und möchte sich zusammen mit anderen jungen Abgeordneten für die Jugend in der Stadt und im Landkreis einsetzen.

Die Bürgermeisterkandidatin Simone Post bedankt sich bei allen ihren Wählern und wird als Mitglied im Stadtrat über Anträge und gemeinsame Abstimmungen versuchen, einen Teil ihrer Wahlvorhaben umzusetzen.

Berufswahlsiegel für Gemeinschaftsschule Kaulsdorf

Für ihre „vorbildliche berufliche Orientierung“ wurde die Thüringer Gemeinschaftsschule Kaulsdorf am Mittwoch in Erfurt zum wiederholten Mal mit dem „Thüringer Berufswahl-SIEGEL“ ausgezeichnet.

Insgesamt erhielten im Rahmen der Fachtagung „Gelungene berufliche Orientierung-Lebenswege gestalten“ sechs Schulen die begehrte SIEGEL-Plakette aus den Händen von Vertretern der Schulämter sowie des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport.

Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens waren Expertenteams vor Ort und haben die Qualität der beruflichen Orientierung bewertet. Geprüft wurde, wie sich die Jugendlichen langfristig und individuell auf die Berufs- und Studienwahl vorbereiten können, dabei Orientierung und Hilfestellung von ihren Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und dem schulischen Umfeld erhalten. Ziel der Schulen ist es, junge Menschen während des Berufswahlprozesses zu begleiten und zu unterstützen, einen Wunschberuf sowie berufliche Alternativen für sich zu entwickeln.

AWO sucht Ehrenamtliche für Begegnungsstätten

Die AWO Rudolstadt betreibt seit vielen Jahren erfolgreich zwei Begegnungsstätten in Rudolstadt, die wichtige Orte der Bildung, Kultur und des sozialen Zusammenlebens darstellen. Neben älteren Menschen sind sie für die gesamte Gemeinschaft von großer Bedeutung. Kernbereiche sind großzügige und beständige Öffnungszeiten, um den Ansprüchen der Nutzerinnen und Nutzer gerecht zu werden. Jede Woche besuchen mehrere hundert Menschen diese unverzichtbaren Treffpunkte.

Regelmäßige kulturelle Angebote und vielfältige Bildungsmöglichkeiten machen diese Orte zu lebendigen Zentren des sozialen Lebens. Um das Angebot weiter zu verbessern und auszubauen, sucht die AWO Rudolstadt zeitnah zur Erweiterung ihrer Mitarbeiterteams ehrenamtliche Helferinnen und Helfer.

„Unsere Ehrenamtlichen erwartet eine feste Dienstplanstruktur, eine herzliche, lustige und innige Arbeitsatmosphäre sowie viele Begegnungen mit spannenden Menschen. Wenn Sie neue Herausforderungen suchen und dabei neue Freundinnen und Freunde gewinnen möchten, sind Sie bei uns genau richtig“, heißt es in einer Mitteilung.

Interessierte können sich direkt in den beiden Begegnungsstätten Markt 8 und Kopernikusweg melden, sowie telefonisch unter 015152496142 oder per E-Mail unter quartiersmanagement@awo-rudolstadt.de.

Schulfestwoche startet am Montag in Leutenberg

Vom 10. bis zum 14. Juni 2024 findet an der Grundschule auf dem Löhmberg in Leutenberg anlässlich des 60-jährigen Bestehens eine große Schulfestwoche statt. Jeden Tag gibt es ein Highlight: Neptunfest, Wanderung mit Naturführern, Gesprächsrunde mit Zeitzeugen, Bücherkino und am Freitag ein großes Schulfest.

