Einwohnerversammlung in Sachen Abwasserklärung für Kleinkrossen, Oberkrossen und Rückersdorf am Mittwochabend im Saal des "Grünen Baum" in Uhlstädt. Hier findet am nächsten Donnerstag auch die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderates Uhlstädt-Kirchhasel statt. © Funkemedien | Thomas Spanier