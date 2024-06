Die Nordtangente in Saalfeld ist seit Wochen voll gesperrt, der Verkehr zwischen Unterwellenborn und Rudolstadt rollt seitdem durch die Innenstadt. Was eigentlich genau an der Ortsumfahrung von B 85 und B 281 gemacht wird und wie man im Zeitplan liegt, haben wir das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr gefragt. © Funkemedien | Thomas Spanier