Der Rudolstädter Theaterpreis „Caroline“, verliehen am Freitagabend auf der Heidecksburg, geht in diesem Jahr an die Schauspielerin Anne Kies. Der Preis wird gestiftet von der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt und dem Förderverein Theater Rudolstadt. © Andreas Abendroth | Andreas Abendroth