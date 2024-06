Saalfeld/Rudolstadt. Am Sonntag soll auf dem Marktplatz in Saalfeld „Für Frieden und Freiheit“ demonstriert werden. Anmelder ist ein alter Bekannter.

In der Stadtbibliothek Rudolstadt startete dieser Tage die Ferienleseaktion „Ich bin eine Leseratte“. Den Auftakt besuchten in der vergangenen Woche zwei 5. Klassen des Gymnasiums Fridericianum. Petra Wittekind und Patrick Hüttmann von der Stadtbibliothek Rudolstadt begrüßten die Schülerinnen und Schüler und stellten ihnen die Aktion und die diesjährigen Bücher vor. Mit dabei waren auch Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) und Max Rösner von der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt, die den jungen Leseratten gratulierten und die Bedeutung des Lesens betonten.

Seit 2010 unterstützt die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen die Aktion, die jährlich abwechselnd in der Stadtbibliothek Saalfeld oder in der Stadtbibliothek Rudolstadt stattfindet. Die Aktion richtet sich an Kinder der Klassen 3 bis 6. Sechs verschiedene Buchtitel stehen zur Auswahl, die die Kinder bis nach den Herbstferien lesen können. Dazu gibt es ein Leseheft, in dem die Kinder Fragen zu den Büchern beantworten oder Szenen aus den Büchern malen können. Auch in diesem Jahr sorgt die Buchauswahl vom Abenteuer- bis zum Sachbuch für eine bunte Lesemischung.

Die Bücher für 2024 sind: „Spuk im Kiosk“ von Lena Hach, „Hilfe, meine Lehrerin ist ein Gorilla!“ von Meike Haas, „Unterirdische Wunderwelten“ von Volker Mehnert, „Sepia und das Erwachen der Tintenmagie“ von Theresa Bell, „Tabatinga: Ein Wasserschwein im Bademantel“ von Anna Ludwig, „In 80 Hunden um die Welt“ von Kristyna Litten.

Musikalisch begleitet wurde der Vormittag von den Schülern Balduin, Heidi und Marlene, die mit Akkordeon und Gitarre für ihre Klassen spielten und so für gute Stimmung sorgten.

Ein besonderes Highlight: Nach der neuen Gebührensatzung der Stadtbibliothek Rudolstadt können Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre kostenlos einen Bibliotheksausweis beantragen. Damit steht der Nutzung der Bücher der Leseaktion nichts mehr im Wege.

Unter allen Teilnehmern der Aktion werden am Ende Bücher, Büchergutscheine und tolle Sachpreise verlost. Den Abschluss der Ferienleseaktion „Ich bin eine Leseratte“ bildet ein großes Lesefest in der Aula der Bibliothek.

Bürgermeister Jörg Reichl: „Lesen fördert Fantasie und Verständnis. Die Stadtbibliothek ist eine Einrichtung, auf die ich stolz bin. Sie bietet ein großes Medienrepertoire, das weit über Bücher hinausgeht.“ Reichl wies auch auf die Ferienaktion im Freibad hin, bei der alle Kinder freien Eintritt haben. „Nutzt die Badepausen, um in den Büchern der Aktion zu lesen“, empfahl er.

Friedensdemo am Sonntag in Saalfeld

„Für Frieden und Freiheit. Es reicht!“, so lautet das Motto einer Veranstaltung, die Steffen Teichmann, Stadtrat in Saalfeld und Kandidat der Werteunion für die Landtagswahl, für Sonntag 14 Uhr auf dem Saalfelder Marktplatz angemeldet hat. Im Aufruf heißt es: „Wir wollen keinen dritten Weltkrieg! Wir wollen Demokratie und Meinungsfreiheit. Wir wollen Sicherheit und politische Sachlichkeit!“

Teichmann betont, es handele sich um eine Veranstaltung von Menschen für Menschlichkeit. Parteien und ihre Banner und Symbole sollten außen vor bleiben. Man müsse nicht „kriegstüchtig“ werden, sondern „friedenssüchtig“, so der Inhaber eines Fitnessstudios in Gorndorf, der schon zu Coronazeiten Demonstrationen, Spaziergänge und Autocorsi angemeldet hatte.

Porzellangeschichten als Vortragsthema in Saalfeld

Der Junivortrag des Geschichts- und Museumsvereins Saalfeld soll am Mittwoch einem weiteren bedeutenden Erwerbszweig unserer Region vorbehalten sein, dem Porzellan. Der Vortrag von Hans-Jürgen Lange aus Schmiedefeld steht für sich: „Porzellangeschichten, die das Leben (der Wäldler) veränderten“ und hält, was er verspricht: Mit dem Porzellan eröffnete sich ein neuer Erwerbszweig, der die Arbeits- und Lebensverhältnisse der Waldbevölkerung künftig prägen sollte.

Der Vortrag, der um 19 Uhr im Vortragsraum des Stadtmuseums Saalfeld beginnt, gibt zugleich tiefe Einblicke in die sich etablierende Herstellung des Thüringer Porzellans in unserer unmittelbaren Region.

Abiturienten pflanzen Bäume in Saalfeld

Wenige Tage vor dem Erhalt ihrer Abiturzeugnisse geht es mit der jungen Tradition der Böllianer weiter, ihrer Stadt zum Ende der Schulzeit - für viele auch ein Abschied von Saalfeld - einen Baum zu schenken. Nach sechs Pflanzungen auf dem Bergfriedgelände wird nun der Sportplatz zwischen der Marco Polo Grundschule und dem Böllgymnasium der Ort der guten Taten sein.

Nach zwei Stunden echter Handarbeit steht nun ein von den Abiturienten ausgewählter, fast fünf Meter großer Zierapfel „Red Obelisk“ am Eingang zum Sportplatz. Er wird Gutes tun für Insekten und Vögel und nicht zuletzt für die Augen vieler Kinder, Jugendlicher und Erwachsener der Umgebung.

Lehrerin Steffi Schramm dankt in einer Mitteilung den Spendern der fast 300 Euro, die dieser Baum kostete: Dem Förderverein des HBG, dem Lehrerkollegium und auch zahlreichen Abiturienten; zudem allen Unterstützern der Aktion, wie Lukas Nagat von der Stadtverwaltung, dem Bauhof, Lehrerkollegen, dem Gartenbaubetrieb und dem Hausmeister.

