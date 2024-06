Saalfeld/Rudolstadt. Was die Saalfelder Feuerwehr zur „Blaulichtmeile“ präsentierte sowie die Kirchgemeinden in Remda und dem Hexengrund planen

Zur „Blaulichtmeile“ beim Saalfelder Marktfest am Sonnabend ganz neu in ihren Reihen präsentieren konnte die Feuerwehr Saalfeld ein Tanklöschfahrzeug. Das TLF 3000 wurde den Kameradinnen und Kameraden zur Veranstaltung im Rahmen der Festdekade „1125 Jahre Saalfeld/Saale“ offiziell von Bürgermeister Dr. Steffen Kania (CDU) übergeben und findet seinen Stellplatz am Standort Mitte.

„Das TLF 3000 ist vielseitig einsetzbar. Mit der zusätzlichen Ausstattung können die immer häufiger auftretenden Wald- und Vegetationsbrände besser bekämpft werden. Nach der Ausschreibung Ende 2021 ist die Inbetriebnahme im Juni 2024 ein weiterer Schritt zur Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans der Stadt“, wird Kania in einer Mitteilung der Stadtverwaltung zitiert.

Das TLF3000 diene zur Bereitstellung einer größeren Wassermenge bzw. zum Transport zusätzlichen Löschwassers in wasserarme Gebiete. Es ist ausgestattet mit einem 3.000 Liter fassenden Löschwassertank sowie einer fest eingebauten Feuerlöschkreiselpumpe mit einer Leistung von bis zu 3.500 Litern pro Minute. Ein fest eingebauter Frontsprühbalken bietet die Möglichkeit während der Fahrt Wasser abzugeben (sog. Pump-and-Roll Betrieb). Zudem befindet sich Ausrüstung zur Brandbekämpfung an Bord.

Das Mercedes-Benz (Daimler Trucks) Fahrgestell mit 300 PS wurde aufgebaut durch die Firma Rosenbauer in Luckenwalde (Brandenburg). Die Neuanschaffung ersetzt ein TLF 16/24, das nach Dittrichshütte umgesetzt wird. Die Investitionssumme beträgt 357.000 Euro, Fördermittel in Höhe von 85.000 Euro kommen vom Thüringer Landesverwaltungsamt.

Schwimmabzeichentag in Saalfelder Bädern

„Schwimmen können“ kann überlebenswichtig sein. Zudem macht es Kindern sehr viel Spaß und verschafft ihnen Sicherheit. Um auf diese Botschaft aufmerksam zu machen, finden in der Woche vom 9. bis 16. Juni 2024 deutschlandweit Schwimmabzeichentage als Initiative für mehr Sicherheit am, im und auf dem Wasser statt.

Auch der Saalfelder Schwimmverein und die Bäder GmbH Saalfeld beteiligen sich und rufen zur Teilnahme an dem Aktionstag auf. Am Freitag, dem 14. Juni 2024, können zwischen 15 und 18 Uhr alle interessierten Badegäste, die schon Schwimmen gelernt, aber noch keine Prüfung absolviert haben, in das Saalfelder Hallenbad oder das Freibad kommen und ihre Schwimmprüfung für die Schwimmabzeichen Seepferdchen, Seeräuber, Seehund Trixi, Bronze, Silber, Gold sowie das Leistungsschwimmabzeichen ablegen.

Die Prüfungen werden von prüfungsberechtigten Kampfrichtern und Trainern des Saalfelder Schwimmvereins abgenommen und sind kostenfrei, lediglich der Eintritt in das jeweilige Bad ist zu entrichten.

Preis für Förderverein des Reinhold-Gymnasiums

Am Sonnabend hat der Thüringer Landesverband der Schulfördervereine e.V. (TLSFV) im Rahmen seines Fachtages in Erfurt erstmalig den TLSFV-Preis „Engagement gewinnt“ verliehen. Mit dem Preis wird herausragendes ehrenamtliches Engagement von Fördervereinen an Schulen und Kindergärten in Thüringen sichtbar gemacht und ausgezeichnet. Der Preis war mit insgesamt 3.000 EUR dotiert.

Der Kreis der Freunde und Förderer am Staatlichen Gymnasium Erasmus Reinhold e.V. Saalfeld erhielt für den 3. Preis ein Preisgeld von 500 Euro für sein Projekt „EAG – Engagiert am Gymnasium“. Im Rahmen des Projekts werden Schülerinnen und Schüler in einer Arbeitsgemeinschaft zu Schulsanitätern ausgebildet.

Leselust im Leutenberger Rathaus

Am Donnerstag um 19 Uhr findet im Leutenberger Rathaus die zweite Veranstaltung der Leutenberger Leselust in diesem Jahr statt. Geladen ist Carmen Jochmann von der Schier Optik GmbH, die zum Thema: „Manche mögen‘s heiß oder schützt Sonnencreme vor Liebeskummer?“ ein von ihr ausgewähltes Buch vorstellen wird.

Gräfenthal bekommt Besuch von Jury

Die Stadt Gräfenthal ist in diesem Jahr im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ vertreten und bekommt am 3. Juli Besuch von einer Jury. Insgesamt drei Jurys begeben sich im Juni und Juli auf die Reise und besuchen die 26 Dörfer und Dorfgemeinschaften, die sich für den Thüringer Regionalwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2024 beworben haben.

Bei der Jurybereisung präsentieren die Ortschaften verschiedene Bewertungsbereiche wie Entwicklungskonzepte, soziale und kulturelle Aktivitäten, Baugestaltung, Natur und Umwelt. Darüber hinaus zählen der Gesamteindruck sowie das Engagement der Dorfgemeinschaft. Die Jurys setzen sich vielseitig aus Menschen zusammen, die im ländlichen Raum sozial, beruflich und politisch aktiv sind.

Gottesdienst auf dem Schauenforst bei Rödelwitz

Am Sonntag wird an der Burgruine Schauenforst bei Rödelwitz wieder Gottesdienst gefeiert. Beginn ist 14 Uhr, die instrumentale Begleitung übernimmt eine Bläsergruppe. „Im Anschluss ist für reichlich Verpflegung gesorgt“, so Pfarrer Michael Thiel.

Zur Burg Schauenforst gehörte früher eine Kapelle, in der bis 1546 ein Vikar wirkte. 1996 haben die Gemeinden des Hexengrundes an die kirchliche Tradition auf dem Schauenforst wieder angeknüpft. Seitdem findet in jedem Frühsommer ein solcher Gottesdienst mit reger Teilnahme im Burggelände statt.

Gemeindefest mit Konzert am Sonntag in Remda

Kurz vor den Sommerferien laden die Kirchgemeinden des Pfarramtsbereiches Remda wieder zum gemeinsamen Sommerfest rund um die Kirche Remda ein. Auftakt ist der Gottesdienst am Sonntag um 14 Uhr. „Ganz besonders freuen wir uns auf die musikalische Begleitung durch den Posaunenchor, den Kirchenchor Remda und auf eine ganz besondere Darbietung unserer Kirchenspatzen“, so Pfarrerin Carmen Ehrlichmann. Im Pfarrgarten gibt es wieder verschiedene Spielmöglichkeiten für die Kinder. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. 16.30 Uhr beginnt dann ein Konzert mit dem Gospelchor „SteY“ aus Pflanzwirbach und umliegenden Orten unter der Leitung von Steffi Bär.

