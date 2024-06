Schwarzatal. Die Gemeinderäte in der Region, die nach wie vor sehr viele selbstständige Kommune hat, sind schon zur Hälfte fertig konstituiert

„Ich werde versuchen, in alle Mitgliedsgemeinden präsent zu sein, aber jede einzelne werde ich wohl nicht schaffen.“ Ulf Ryschka, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal hat in diesem Tagen noch mehr Abendtermine als sonst schon. Waren die beiden Wahlen schon eine Besonderheit in der Service-Arbeit, die eine Verwaltung für die Wahlvorstände der einzelnen Mitgliedskommunen zu erledigen hatte, so sind auch alle Kommunen ehrgeizig genug, die Konstituierung so schnell wie möglich zu absolvieren. So setzt die Thüringer Kommunalwahlordnung nach dem Ende der Legislaturperiode der alten Gemeinderäte - offiziell ist das 31. Mai - für die Konstituierung des neues Rates gilt eine Frist von zwei Wochen.

Volker Schinzel (links) wird zur Wahl als Beigeordneter in Unterweißbach von Bürgermeister Steffen Günther beglückwünscht. © VGST | Ulf Ryschka

Deswegen war Ulf Ryschka in den letzten Tagen auch als Dokumentar unterwegs. Der erste Termin führte ihn bereits am 5. Juni nach Unterweißbach. Dort war Kontinuität angesagt: Der alte und auch neue Beigeordnete heißt Volker Schinzel.

William Lindner ist als Beigeordneter und damit Stellvertreter von Bürgermeisterin Claudia Böhm in Deesbach gewählt. © VGST | Ulf Ryschka

Der zweite Termin führte ihn am Freitag Abend, wo in Deesbach außer dem neuen Gemeinderat auch der Beigeordnete gewählt wurde. Knapp mit vier zu drei Stimmen setzte sich William Lindner erneut durch.

Andreas Löffler wird in Schwarzburg von Bürgermeisterin Heike Printz zur Wahl als Beigeordneter beglückwünscht. © VGST | Ulf Ryschka

Am Montag konstituierte sich der Schwarzburger Gemeinderat und kürte aus seiner Mitte Andreas Löffler zum Beigeordneten. Er gewann mit fünf Stimmen (bei zwei ungültigen Abgaben) die Wahl und wurde von Bürgermeisterin Heike Printz beglückwünscht.

Der Meurarer Gemeinderat bei der Verpflichtung der Gemeinderatsmitglieder. © VGST | Ulf Ryschka

Am gleichen Abend konstituierte sich auf der Gemeinderat in Meura. Die Wahl zur Beigeordneten gewann bei zwei ungültigen Stimmabgabe einstimmig Marina Kasimir.

Karl Herbst (links) bekommt von Bürgermeister Frank Eilhauer Glückwünsche zur Wahl als Beigeordneter in Cursdorf. © VGST | Ulf Ryschka

Am Dienstag Abend schloss sich die konstituierende Sitzung in Cursdorf an. Hier war der bisherige Beigeordnete Karl Herbst unumstritten und bekam auch für die neue Amtszeit alle Stimmen.

Joachim Hartung Rechts) - Gemeinderatsmitglied in Cursdorf seit 1978 - brachte zum Abschied einen Handfeger mit Widmung für Bürgermeister Frank Eilhauer mit. © VGST | Ulf Ryschka

Eine schöne Geste war die Verabschiedung von Joachim Hartung. Er saß seit 1978 in dem Gremium, also geschlagene 46 Jahre. Zum Abschied brachte er Bürgermeister Eilhauer einen Handfeger mit Widmung mit.

Am Mittwoch Abend wollen sich in gleich vier Schwarzatal-Gemeinden - Katzhütte, Sitzendorf, Döschnitz und Rohrbach - die Gemeinderäte konstituieren, während am Donnerstag die Landgemeinde Stadt Schwarzatal das Finale der Sitzungsserie markiert.