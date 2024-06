Rudolstadt. 15.000 frisch gedruckte Exemplare für die Besucher von Deutschlands größtem Festival für Folk, Roots und Weltmusik warten auf Käufer

Das lang erwartete Programmheft für das 32. Rudolstadt-Festival ist endlich erschienen! Mit 240 Seiten sei es umfangreicher denn je und biete den Festivalbesuchern „eine Fülle an Informationen und spannenden Inhalten“, heißt es in einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung der Stadtverwaltung Rudolstadt.

Auch in diesem Jahr erwarte die Besucher eine wahre Schatztruhe an Details: Zeitpläne für alle Veranstaltungen, ein übersichtlicher Plan über des gesamten Festivalgelände und eindrucksvolle Portraits aller Künstler. Zudem gebe es alles Wissenswerte zum Deutschen Weltmusikpreis RUTH und einen besonderen Fokus auf den Länderschwerpunkt Deutschland.

Schottisch ist der Tanz des Jahres 2024

Eine besondere Attraktion in diesem Jahr ist der Tanz des Jahres – Schottisch, der in verschiedenen Workshops und Aufführungen präsentiert wird. Auch das 150. Jubiläum des Bahnhofs Rudolstadt wird mit einem speziellen Beitrag gewürdigt. Darüber hinaus informiert das Heft über alle Programmspecials wie das bunte Kinderfest, kreative Workshops, Vorträge und Gespräche, das inspirierende Songposium und vieles mehr.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Rudolstadt Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) haben dem Programmheft Grußworte beigefügt, die ihre Unterstützung und Begeisterung für das Festival unterstreichen. Ihre Worte heben die Bedeutung des Festivals für die Region und die Musikwelt hervor.

Mit einer Auflage von 15.000 Exemplaren ist das Programmheft ab sofort für sieben Euro in den Tourist-Informationen in Rudolstadt und Saalfeld erhältlich. Während des Festivalwochenendes kann es zusätzlich an der Folkbude vor dem Rathaus erworben werden.

