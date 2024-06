Saalfeld. Natur macht Schule: Gorndorfer Kinder entdecken die Welt der Igel und deren Feinde

Im Jugend- und Stadtteilzentrum Gorndorf steht der Igel für Kindergarten- und Grundschulkinder am Mittwoch im Vordergrund. Unter der Überschrift „Natur macht Schule“ fand dort zum 15. Mal diese Aktion statt. Nachdem am Vormittag die Kindergartenkinder durch die Stationen stiefelten, sind es am Nachmittag die Hortkinder.

Gleich am ersten Stand entdecken sie einen ausgestopften Igel. Revierleiter Andre Kaul und seine Mitarbeiterin Gabriela Knoll erfragen, was die Kinder schon alles über das Tierchen wissen, aber zunächst erklären sie, woher die Stachel der Igel kommen. „Die Stacheln sind eigentlich umgebildete Haare der Tiere, sie bestehen aus Horn“, erklärt Gabriela Knoll. Bilder zeigen, wie Baby-Igel aussehen: „Ganz knautschige Gesichter, ganz weich sind sie und nur so groß wie ein Hühnerei.“

Der Uhu: Freund, Beute oder Feind?

Wissen die Kinder, was Igel essen? „Regenwürmer“, rät ein Kind richtig, „Tausendfüßler“, weiß ein anderes. „Eulen“, ruft ein Kind dazwischen. „Die fressen doch keine Eulen“, berichtigt ein Mitschüler. Dass es allerdings Uhus sind, die zu den natürlichen Feinden gehören, erfahren die Kinder wenig später. Auch der Fuchs gehört dazu und leider ist auch das Auto ein Feind der Tiere geworden.

Wo wohnen Igel lieber? Gabriela Knoll zeigt zwei Fotos von zwei verschiedenen Gärten. Auf dem einen sieht man eine große Wiese und Bäume, auf dem anderen Bild ist kaum ein grünes Fleckchen zu sehen, dafür viele Kieswege. Die Kinder sagen es richtig: „Da, wo es grün ist.“ Denn dort finden die Igel allerlei Käfer und Würmer.

„Wenn ihr im Herbst Laub im Garten zusammenmacht, lasst den Haufen ruhig liegen“, ermutigt auch Andre Kaul zu ein wenig Unordnung, wo es angebracht ist. Denn in diesen Haufen schlafen die Igel gern im Winter. Wie lange? „Hundert Jahre“, lässt sich ein Kind von Märchen inspirieren. „Nicht ganz so lang“, bremsen die Erwachsenen es aus. Etwa von November bis März gehen Igel in ihren Winterschlaf.

Mehlwürmer: ja. Milch: nein.

Und wie kann man dem Igel noch helfen? „Wenn man im Garten im Winter einen kleinen Igel findet, kann man in der Tierhandlung Mehlwürmer kaufen“, raten die Erwachsenen. Milch soll man den Kleinen nicht zu trinken geben. So können die Kleinen auch – für ihre Verhältnisse – groß und stark werden, „bis zu 30 Zentimeter lang, 20 Zentimeter hoch und mit gut anderthalb Kilo auf der Waage“, da staunen die Kinder. Andre Kaul vergleicht: „Das ist schwerer als eine Tüte Milch.“

Andrea Tauchnitz, die Leiterin des Jugend- und Stadtteilzentrums, kommt hinzu: „Ich hab‘ auch noch eine Frage: Stimmt es, dass Igel besonders viele Zecken und Flöhe haben?“ Ja, auch das ist wahr. Deswegen kann ein bisschen Abstand nicht schaden.

Die Einrichtungsleiterin führt uns über das restliche Gelände: „Wir werden auch jedes Jahr vom Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale unterstützt und von Neuntklässlern der Albert-Schweitzer-Regelschule, die heute mit 13 Jugendlichen hier sind, um die Stationen mit zu betreuen.“ Sie freut sich besonders über die Kreativität, die die Beteiligten mitbringen. „Es ist nicht nur jedes Jahr ein anderes Tier im Fokus, es sind auch immer wieder entsprechend neue Angebote.“

„Twister“ mit Tierabbildungen neben den bekannten Farben

Ein Spiel stellen die Neuntklässler vor: Auf einer großen Matte versuchen Kinder mit Händen und Füßen verschiedene Bilder zu erreichen. Es wird gespielt wie „Twister“, nur, dass neben den Farben auch die abgebildeten Tiere erkannt und erreicht werden müssen.

Schüler in Gorndorf entdecken den Igel und seinen Lebensraum. © Dominique Lattich | Dominique Lattich

Daneben ist ein Barfußpfad, auf dem die Kinder die Natur hautnah spüren können, und mit einer Lupe ergründen sie ein Stückchen Wiese und alles, was darauf lebt.

„Nach dieser langen Zeit der Zusammenarbeit können wir die Planungsphase in Zukunft wahrscheinlich deutlich verkürzen“, so Tauchnitz. Jeder wisse, was zu tun sei und habe Ideen, sich einzubringen, um den Kindern ein Stückchen Natur näher zu bringen.

