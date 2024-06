Saalfeld/Rudolstadt. Was bedeutet die Vollsperrung der Pößnecker Straße für Saalfelds größten Stadtteil Gorndorf? Eine von vielen Fragen, die wir klären.

Wie komme ich ab nächster Woche nach Gorndorf? Und wie von dort in die Stadt? Eine von vielen Fragen, die sich stellen, seit bekannt ist, dass ab dem kommenden Montag ein Teilstück der B 85 zwischen Tangente und Abfahrt Güterbahnhof vollgesperrt ist.

Die offizielle Umleitung über die Nordtangente und durch die Stadt ist nur eine sehr grobe Antwort, wie sich beim Blick auf die Details zeigt. Wie die Absprachen zwischen Stadtverwaltung Saalfeld und Landesamt für Bau und Verkehr zu den Umleitungsvarianten für die verschiedenen Bauphasen an der Pößnecker Straße genau aussehen, versuchen wir am Donnerstag aufzuklären. Immerhin geht es um Saalfelds mit mehr als 5000 Einwohnern größten Stadtteil.

Essstörungen bei Männern? Bei Thüringer Männern? Jawoll, meine Herren! Und Damen. Wir haben mit dem Chefarzt der Klinik für seelische Gesundheit in Saalfeld über das Tabu-Thema gesprochen. Den Bericht dazu gibt es in der gedruckten Zeitung am Donnerstag ebenso, wie die Ansichten des Saalfelder Batix-Chefs Jörg Flügge zur allgemeinen politischen und wirtschaftlichen Lage, einen Test des ACE zum richtigen Blinkverhalten in einem der neuen Kreisverkehre in Saalfeld oder ein Projekt „Natur macht Schule“, an dem verschiedene Einrichtungen in Saalfeld beteiligt sind.

König Fußball erobert sich zunehmend auch Platz im Lokalteil Saalfeld-Rudolstadt. Wir haben aufgeschrieben, wo man das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft zwischen Deutschland und Schottland am Freitagabend live verfolgen kann und was es mit zwei neuen Ausstellungen mit Fußball-Bezug in Rudolstadt auf sich hat.

Als Zugabe gibt es einen spannenden Gerichtsbericht über einen Drogenprozess am Amtsgericht Rudolstadt.

Wie sieht das Ergebnis aus, wenn man 90 Millionen Euro verbaut? Diese Frage beantworten wir gemeinsam mit Dr. Thomas Krönert. Der Geschäftsführer der Thüringen-Kliniken erläutert exklusiv für diese Zeitung die Pläne für den Neubau eines gigantischen Bettenhauses, das oberhalb des jetzigen Krankenhaus-Standortes in den nächsten Jahren entstehen soll.

Daneben schauen wir den Marktschreinern in Rudolstadt zu, die am Donnerstag ab 11 Uhr loslegen, berichten von der ersten Sitzung des neugewählten Saalfelder Stadtrates, zeigen den neuen Gemeinderat Unterwellenborn ebenso im Bild, wie den Stadtrat Königsee und suchen eine Antwort auf die Frage, welche der beiden Fraktionen mit AfD-Mitgliedern im Kreistag sich eigentlich künftig AfD-Fraktion nennen darf?

Auch für die Freitagausgabe gibt‘s einen Bonus: 10 statt üblicherweise 5 Top Tipps für ein ereignisreiches Wochenende!

