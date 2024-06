Saalfeld/Rudolstadt. Im Landkreis ist ab Freitag soviel los, dass die Auswahl diesmal besonders schwerfällt. Deshalb haben wir die Angebote verdoppelt.

Normalerweise finden sich an dieser Stelle fünf Tipps der Redaktion für eine kulturvolle Gestaltung des Wochenendes im Landkreis. Weil diesmal, am letzten Wochenende vor den Sommerferien, aber soviel los ist, dass selbst uns die Auswahl schwerfällt, haben wir die Zahl der Tipps einfach verdoppelt.

Und trotzdem längst nicht alles erfasst. Zum Glück gab es ein paar Hinweise auf Veranstaltungen in Schwarzmühle und Lichta oder auf die Public-Viewing-Angebote zum Auftakt der Heim-EM im Fußball schon an anderer Stelle.

Deshalb hier unsere zehn Tipps für das Wochenende in Saalfeld-Rudolstadt.

1. Sommerfilmtage auf der Heidecksburg

Eine Rückfahrkarte in die Sommerfilmtage aus DDR-Zeiten, als jedes Jahr ein neuer DEFA-Indianerfilm und ein neues Abenteuer der Olsenbande gezeigt wurden, gibt es in diesem Jahr für die Heidecksburg in Rudolstadt. „Die Olsenbande greift nach den Sternen“, heißt die Komödie, die Freitag Sonnabend und Sonntag im Schlosshof gezeigt wird. Die Vorstellungen sind ausverkauft, eventuell kann man noch Restkarten ergattern.

2. Zukunftsmusik und Soundtrack des Sommers

Karten gibt es dafür noch für drei besondere Auftritte der Thüringer Symphoniker. Freitag in Pößneck und Samstag in Saalfeld erklingt „Zukunftsmusik“, ein Gemeinschaftskonzert des Orchesters mit Musikschülern der Region. Sonntag 18 Uhr spielt das Blasorchester den „Soundtrack des Sommers“ am Hohen Schwarm.

3. Saalfelder Feenfest zum 16. Mal

Nicht nur Menschenkinder feiern gern, sondern auch die Feen und Trolle der Saalfelder Feengrotten. Deshalb laden sie am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr zum nunmehr 16. Mal zum Familien-Feenfest in den Feengrottenpark ein, der sich in eine zauberhafte Welt der Feen und Naturgeister verwandeln wird, in der man Elfen und Trollen begegnen kann.

Die kleinen und großen Besucher können sich auf ein buntes Programm mit Tanzvorführungen, Puppentheater, abwechslungsreicher Musik und Kinderdisco freuen.

4. New-Orleans-Jazz an den Bauernhäusern

Am Sonnabend 19.30 Uhr nimmt der „Rudolstädter Sommer“ an den Thüringer Bauernhäusern so richtig Fahrt auf. Das Septett „Nina‘s Rusty Horns“ aus Köln gräbt seltene Stücke aus, staubt sie ab und präsentiert sie mit viel Liebe, ausdrucksstark und eigenwillig interpretiert von Sängerin und Bandleaderin Nina Lentföhr.

Versprochen wird pulsierende Tanzmusik mit Klarinette, Tuba, Banjo und Waschbrett – erdig, schmutzig, aber swingend und sehr charmant.

5. Drei Tage lang Zeltkirmes in Lichstedt

Stellvertretend für die vielen kleinen Feste an diesem Wochenende in den Dörfern soll die dreitägige Lichstedter Kirmse auf dem Platz vor der Feuerwehr stehen. Vor den Toren Rudolstadt geht es am Freitag mit einem bayrischen Abend und Disco los.

Für Sonnabend hat der Feuerwehrverein Lichstedt 2007 als Veranstalter ab 14 Uhr einen Familiennachmittag mit viel Unterhaltung vorbereitet, ehe am Abend zum Kirmestanz gebeten wird. Der Kirmesfrühschoppen am Sonntag beendet das Fest.

6. Podiumsgespräch zu Literatur und Forstwirtschaft

Am Freitag diskutieren der Dichter Jan Röhnert und Andreas Schöler (Revierleiter im Forstamt Saalfeld-Rudolstadt) ab 19:30 Uhr im Schillerhaus Rudolstadt mit Christine Hansmann (Moderation) über die Veränderung von Natur- und Lebensräumen, die vom Klimawandel ebenso betroffen sind, wie von der Formung durch den Menschen.

Die Runde in Rudolstadt ist eine Kooperationsveranstaltung des Thüringer Literaturrates und der Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen mit dem Schillerhaus Rudolstadt.

7. Jubelchöre am Sonntag in der Lutherkirche

Der Philharmonische Chor Weimar ist am Sonntag um 19.30 Uhr in der Lutherkirche in Rudolstadt mit einem Programm aus fröhlich-lobenden Jubelchören zu Gast. „Jauchzet, lobet“, heißt das Konzert.

Begleitet wird der Chor von Konzertpianist Nicolae Vezure, das Ensemble „Flötentöne“ aus Tannroda steuert jubilierende Instrumentalstücke bei. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

8. Opernsatire im Liebhabertheater Schloss Kochberg

Im Rahmen seines Theatersommers zu Goethes 275. Geburtstag bringt das Liebhabertheater Schloss Kochberg das Theater selbst auf die Bühne. Goethes Lieblings-opera-buffa „Die Theatralischen Abentheuer“ von Domenico Cimarosa ist eine Satire auf den Opernbetrieb selbst mit wunderschöner Musik.

Der Newsletter für Saalfeld-Rudolstadt Alle wichtigen Informationen aus der Region Saalfeld-Rudolstadt, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Theater zeigt sie in einer Koproduktion mit der lautten compagney BERLIN. Musikalischer Klang, Bühnenkunst und Ausstattung der Aufführungen entsprechen der Praxis der 1790-er Jahre. Zu erleben ist das Ganze am Sonnabend, 17 Uhr, und am Sonntag, 16 Uhr.

9. Vernissage in der Saale Galerie

Vor über 30 Jahren stellte Manfred Hausmann in der Saale Galerie aus. Zum 80. Geburtstag ist es wieder einmal an der Zeit, seine „Farbfelder“ und abstrakten Arbeiten zu präsentieren. In Pastell oder mit Acryl kreiert der studierte Grafiker zarte Farbübergänge, die den Betrachtenden in eine zeitlose Aura ziehen und eine magische Stimmung hervorrufen.

Die Vernissage beginnt am Sonnabend 17 Uhr mit Musik von Steffen Gräf.

10. Exkursion in die wüsten Wildgehege um Schwarzburg

In den Wäldern zwischen Bad Blankenburg und Sitzendorf sind noch Reste ehemaliger Wildgehege der Fürsten von Schwarzburg erhalten. Am Sonntag lädt Museologe Hansjürgen Müllerott zu einer archäologischen Exkursion ein: zum Wildeinsprung am Dissauer Tor, zur Salzlecke und zum kuppelähnlichen Schießstand der Fürsten an der Hirschwiese nahe der Pocherbrücke bei Sitzendorf.

Die Exkursion beginnt mit einem Vortrag zu den Anfängen von Schwarzburg, Königsee und Allendorf. Treffpunkt ist die Bushaltestelle der Fasanerie zwischen Allendorf und Schwarzburg um 9.30 Uhr. (rb)

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: