Saalfeld/Rudolstadt. Am Sonnabend steigt auf dem Firmengelände das Fest zum 70. Geburtstag der Wohnungsgenossenschaft Saalfeld. Im Heinepark wird‘s heimelig.

Sie ist der Vermieter von mehr als 2300 Wohneinheiten in der Kreisstadt und seit 1954 verlässlicher Partner der Mieter: Folgerichtig wird die Wohnungsgenossenschaft Saalfeld eG in diesem Jahr 70. Die Geburtstagsparty steigt am Samstagnachmittag, auf dem Firmengelände in der Grobestraße 13.

Die Kleinen dürfen sich auf Spiele, Hüpfburg, Kinderschminken und Eis freuen. Für alle anderen Besucher locken selbstgebackene Kuchen der Kolleginnen, Tombola und die Gewinnerverlosung des Mitgliederpreisrätsels. „Für unterhaltsame, musikalische Umrahmung und kulinarische Genüsse, zu Preisen wie vor 70 Jahren, ist bestens gesorgt“, heißt es in der Ankündigung der WG Saalfeld.

Mauersicherung an der Heidecksburg abgeschlossen

Auf Schloss Heidecksburg in Rudolstadt ist die Mauersicherung am Südhang abgeschlossen. Das teilt die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mit. Zum Schutz vor herabfallenden Steinen hat die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten die historischen Stützmauern in diesem Bereich durch Netze sichern lassen. Die Verankerungen mussten bis zu sechs Meter tief in den Schlossberg gebohrt werden. Der für die Bauarbeiten vorübergehend gesperrte westliche Schlossaufgang „Himmel und Hölle“ mit Rosenlaubengang ist nun wieder geöffnet.

Mit Netzen gesichert – der Südhang von Schloss Heidecksburg in Rudolstadt

Sommerkino an den Bauernhäusern gestartet

An den Thüringer Bauernhäusern in Rudolstadt ist am Mittwoch mit einer dänischen Komödie die Freiluftkinosaison gestartet worden. „Baby to go“, eine Dramödie aus Frankreich und Großbritannien, gibt es am Freitag ab 21.30 Uhr. Weiter geht es dann im Rahmen des „Rudolstädter Sommers“ jeweils Mittwoch und Freitagabend.

Zusatzvorstellung für die Olsenbande auf der Burg

Wegen der großen Nachfrage nach Karten hat das Theater Rudolstadt eine Zusatzvorstellung der Open Air Sommertheater-Komödie „Die Olsenbande greift nach den Sternen“ im Schlosshof der Heidecksburg in den Spielplan aufgenommen. Diese findet statt am Sonnabend, dem 29. Juni, um 15 Uhr.

Der Newsletter für Saalfeld-Rudolstadt Alle wichtigen Informationen aus der Region Saalfeld-Rudolstadt, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Rudolstädter Fassung der Komödie unter Verwendung der bekannten Filme von Erik Balling und Henning Bahs hat Intendant Steffen Mensching gesorgt. Das Stück um das dänische Gaunertrio feierte am vorigen Freitag eine glanzvolle Premiere.

Flammkuchen trifft Fußball in Rudolstadt

Auf den Start der Fußball-Europameisterschafft am Freitag ist auch das Schiller-Bistro im Rudolstädter Schillerhaus vorbereitet. Dank einer Leihgabe des Elektronikfachmarktes K+B Expert Rudolstadt, der dem Schiller-Bistro während der Europameisterschaft einen Großbildschirm zur Verfügung stellt, können im Schillergarten alle Spiele unter deutscher Beteiligung live verfolgt werden .Dazu öffnet das Bistro auch bei den Begegnungen mit Ungarn und der Schweiz am 19. und 23.6.

Zu den regulären Öffnungszeiten – jeweils Donnerstag, Freitag und Samstag von 18 bis 23 Uhr – werden die jeweiligen Spiele des Abends gezeigt. Für alle hungrigen Fußballfans werden Flammkuchen und gekühlte Getränke serviert.

Los geht das Public Viewing am Freitag mit dem Eröffnungsspiel der Deutschen Mannschaft gegen Schottland.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: