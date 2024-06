Deesbach. Deutschlands steilste Ortsstraße ist nur rund 900 Meter lang, aber hat 25 Prozent Steigung. Jetzt geht es dort mit dem Rad hinauf.

„Quäl dich, du Sau!“ ist der bekannteste Spruch der Radsportzene in Deutschland. Als sein Teamkapitän Jan Ullrich 1997 als Gesamtführender auf der 18. Etappe der Tour de France in den Vogesen schwächelte, feuerte Udo Bölts ihn mit diesem Spruch an.

Auch im Thüringer Wald kann man sich als Radfahrer auf einigen Rampen ordentlich quälen. Am Sonntag wird dies auf der „steilsten Ortsstraße Deutschlands“ wieder der Fall sein. Dann wird in Deesbach in einem Ausscheidungsfahren am Nachmittag das „Steilschwein“ gesucht. Auf 900 Meter Länge sind dabei 150 Höhenmeter zu überwinden.

Sonneberger Paracyclist organisiert Veranstaltung privat

Die Veranstaltung wird inzwischen privat von Paracyclist Jan Wiedemann aus Sonneberg organisiert. Vor dem „Steilschwein“ in Deesbach gibt es am Sonnabend das Rennradevent #RDCRextrem, das aus drei Schleifen durch den Thüringer Wald besteht, bei denen man - je nach Form und Laune - auf 122, 233 oder 333 Kilometer kommt. Der längste Kanten hat 6400 Höhenmeter.

Homebase ist das Rennsteighotel Herrnberger Hof in Neuhaus am Rennweg. Im Mittelpunkt, so Wiedemann, steht an den beiden Tagen aber „einfach der Spaß am Rennradfahren“.

