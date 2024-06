Saalfeld/Rudolstadt. Eine Großbaustelle in der Kreisstadt, die bis in den Herbst bleiben soll, und ganz viel Politik bestimmen zurzeit den Redaktionsalltag.

Selten hat eine Baumaßnahme so sehr die Gemüter bewegt, wie die Sanierung der Nordtangente Saalfeld. Gut zwei Millionen Euro an Steuergeldern werden in die Erneuerung der Oberfläche auf etwa vier Kilometern Bundesstraße investiert.

Die Aufregung mag darin begründet liegen, dass der gesamte Verkehr seit Mai - und übrigens so, wie bis zum Bau der Nordtangente - durch die Saalfelder Innenstadt rollt; Stau und den Stoßzeiten inklusive. Jetzt, wo die eigentliche Umgehungsstraße so gut wie fertig saniert ist und der nächste Bauabschnitt zwischen Industriestraße und Brauhaus beginnt, haben sich viele Leute gefragt, wie komme ich dann von A nach B, ohne mit der Kirche ums Dorf zu fahren?

Die Stadtverwaltung Saalfeld hat in Absprache mit dem zuständigen Landesamt für Bau und Verkehr Antworten geliefert, die kaum eine Frage offen lassen. Für dieses schöne Beispiel, wie man die Bürger nicht im Regen stehen lässt, ist beiden Verwaltungen zu danken. Wie der Verkehr ab Montag genau rollt, wie Gorndorf, die Brauerei oder Güterbahnhof in welchem Bauabschnitt zu erreichen sind, haben wir für unsere Leser detailliert dargestellt.

Neuer Stadtrat, neues Glück - viel Politik im Blatt

Gut zwei Wochen nach der Kommunalwahl in Thüringen finden sich auch im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt allerorten die neuen Volksvertretungen. Wie es im Stadtrat Saalfeld zuging, wie die neuen Gesichter in Unterwellenborn, in Königsee und in den Orten der VG Schwarzatal aussehen, ist ein Thema der gedruckten Zeitung am Freitag. Wobei sich im Kreistag die Frage stellt: Wer ist eigentlich die AfD-Fraktion? Die Alternative oder die Alternative zur Alternative für Deutschland?

Wie gewohnt, gibt es in der Freitagausgabe Tipps der Redaktion für das Wochenende, diesmal - wegen der großen Auswahl - aber nicht fünf, sondern zehn. Ei besonders schweißtreibendes Event in Deesbach kündigen wir extra an, ebenso wie die Marktschreier in Rudolstadt. Außerdem kann man nachlesen, dass eine Schule in Rudolstadt weiter im Rennen um einen sechsstellig dotierten Preis ist, und wie viele Promille zwei schon etwas ältere Pkw-Fahrer am Mittwoch hatten.

Blick auf den letzten Arbeitstag der Woche

Am Freitag, den manche schon zum Wochenende zählen, gibt es ein paar spannende Termine. Das geht schon am Vormittag los, wenn Organisatoren und Sponsoren darüber berichten, wie der Vorverkauf für das Rudolstadt-Festival auch unter Einheimischen läuft. In Saalfeld werden dann 17 Uhr im Modehaus Moses in der Oberen Straße Stücke aus der Bühnengarderobe des ewigen Didi Bujack versteigert, ehe um 21 Uhr das halbe Land dem EM-Auftakt im Fußball entgegenfiebert. Wo man das Spiel Deutschland gegen Schottland in Gemeinschaft gucken kann, haben wir aufgeschrieben.

Verschoben auf die nochmal mehr gelesene Samstagausgabe haben wir die Geschichte über die Pläne zum Neubau eines Bettenhauses an den Thüringen-Kliniken in Saalfeld. Außerdem erklären wir, warum die Chefin der Thüringer Bergbahn das Unternehmen nach fast zehn Jahren verlässt, und welche Kunst ab Sonnabend in der Saale Galerie ausgestellt wird.

Ganz ohne Politik geht es auch in der Freitagsproduktion der Redaktion nicht ab, denn immerhin waren vier Lokalreporter bei vier konstituierenden Sitzungen der Kommunalparlamente in Rudolstadt, Oberweißbach, Kaulsdorf und Uhlstädt dabei.

Fluffigen Freitag!

