Saalfeld. Glück im Unglück hatte bei Saalfeld ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer aus Polen, als sich sein Anhänger plötzlich selbstständig machte.

Einen spektakulären Unfall, bei dem zum Glück nur Sachschaden entstand, gab es am Donnerstagfrüh auf der B 281 in Saalfeld. Kurz vor 7 Uhr verlor ein Mercedes-Lkw in der Ortslage Arnsgereuth aus bisher ungeklärter Ursache seinen Sattelauflieger, der über die Fahrbahn in eine Hecke rutschte.

Die Bundesstraße war danach bis gegen 15.30 Uhr immer mal wieder für die Unfallaufnahme gesperrt. Neben dem Abschleppunternehmen war auch ein Gutachter im Einsatz.

Es stellt sich die Frage: Was wäre, wenn?

Bei dem Unfall auf der Saalfelder Höhe schwingt unwillkürlich die Frage mit: Was wäre gewesen, wenn? Der 40-jährige Lkw-Fahrer aus Polen war mit dem 40-Tonner zuvor den Arnsgereuther Berg hinaufgefahren, eine bekannte Gefällstrecke mit vielen Kurven. Hätte sich der 36 Tonnen schwere Auflieger einen Kilometer eher von der Zugmaschine mit 18 Tonnen zulässiger Gesamtmasse gelöst, wäre er wahrscheinlich auf die dahinter befindliche übliche Pkw-Schlange gerollt, denn auf den vier Kilometern von Saalfeld bis Arnsgereuth ist bis auf das letzte Teilstück vor dem Ortsteil Überholverbot.

Der Schaden an dem Fahrzeug, das ein Kennzeichen aus Haldensleben in Sachsen-Anhalt hatte, der Fahrbahn, Bankette und Hecke wird von der Polizei in Saalfeld auf knapp 30.000 Euro geschätzt. Der Auflieger musste abgeschleppt werden. Zur genauen Unfallursache wird nun ermittelt.

