Saalfeld/Rudolstadt. Landrat wertet die gestiegene Umlagekraft der Städte und Gemeinden als Zeichen der wirtschaftlichen Stärke des Landkreises.

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales (TMIK) hat die Umlagegrundlagen für die Städte und Gemeinden im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ermittelt. Danach steigt die Umlagekraft von 121 Millionen Euro im Jahr 2024 auf 133 Millionen Euro für das Jahr 2025. Die Zahl zeigt die Steuerkraft im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und ist ein Indikator für die Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden. Das geht aus einer am Freitag verbreiteten Mitteilung des Landratsamtes hervor.

Der Anstieg sei maßgeblich verursacht durch die im Jahr 2023 gestiegenen Steuereinnahmen bei Gewerbe und Einkommensteuer. Bei der Gewerbesteuer aller Kommunen im Landkreis errechnet das TMIK ein dickes Plus von gut 10 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr auf nun 67,7 Millionen Euro. Beim Anteil an der Einkommensteuer steigt die Summe im gleichen Zeitraum von 31,7 Millionen Euro auf 34,9 Millionen Euro.

Der Newsletter für Saalfeld-Rudolstadt Alle wichtigen Informationen aus der Region Saalfeld-Rudolstadt, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Zahlen zeigen, dass die Unternehmen im Landkreis erfolgreich arbeiten. Das Plus bei der Einkommensteuer spiegelt die gute Lohnentwicklung in Folge höherer Tarifabschlüsse und des gestiegenen Mindestlohns wider. Das ist gut für die Städte und Gemeinden und besonders für die arbeitenden Menschen im Landkreis“, wird Landrat Marko Wolfram (SPD) in der Mitteilung zitiert. „Das engagierte Unternehmertum und attraktive Arbeitsplätze mit einer fairen Entlohnung sind die Basis für eine positive wirtschaftliche Entwicklung in unserer Heimat“, so der Probstzellaer.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: